Raisa Jyrkinen nimitettiin Lappset Group Oy:n henkilöstöjohtajaksi

Raisa Jyrkinen on nimitetty Lappset Group Oy:n HR-johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 11. helmikuuta 2019 Lappsetin Helsingin toimistossa. Hänestä tulee myös Lappset Group Oy:n johtoryhmän jäsen. Hän siirtyy tehtävään Kesko Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimii henkilöstönkehittämisjohtajana.

Raisa Jyrkinen on pitkän linjan henkilöstöjohtamisen- ja kehittämisen ammattilainen. Hän siirtyy Lappsetille Kesko Oyj:n henkilöstönkehittämisjohtajan tehtävästä, jossa on toiminut joulukuusta 2015 lähtien. Sitä ennen hän toimi monipuolisesti henkilöstön osaamiseen, organisaation kyvykkyyden ja muutosjohtamiseen keskittyvissä asiantuntija- ja johtotehtävissä kemianteollisuudessa Kemira Oyj:n ja ICT-alalla IBM Global Business Service Finlandin palveluksessa.

Hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa muutosjohtaminen, henkilöstön, kyvykkyyksien ja johtamisen kehittäminen, osallistaminen, työnantajamielikuvan kehittäminen, valmennus ja projektien johtaminen globaalissa toimintaympäristössä.

Raisa Jyrkinen on koulutukseltaan opettaja ja kasvatustieteiden maisteri, valmistunut Joensuun yliopistosta vuonna 1996. Maisterintutkinnon lisäksi hän on käynyt useita osaamispääoman kasvattamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyviä muita koulutuksia. Hän on opiskellut myös Iso-Britanniassa ja Espanjassa.

Raisa Jyrkinen harrastaa matkustamista, ulkoilma-aktiviteetteja, joogaa ja lukemista.

HR-johtajan tehtävää oman toimensa ohella hoitanut hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo jättäytyy pois Lappsetin johtoryhmästä helmikuusta lähtien ja keskittyy päätoimiseen hallituksen puheenjohtajan tehtäväänsä.

Lappset Group Oy:n henkilöstöjohtajan tehtävään haki runsaasti erittäin päteviä ja korkean osaamistason omaavia henkilöitä, mikä kertoo mielenkiinnosta Lappsetin brändiä kohtaan.