Raitiolinjat 1 ja 8 palaavat Sörnäisten metroasemalle 4.5.2020

Raitiolinjat 1 sekä 8 alkavat liikennöidä 4.5. alkaen Helsinginkatua pitkin Sörnäisten metroaseman kautta. Linjat 6T ja 7 jatkavat vielä poikkeusreitillä Sturenkadun kautta. Samalla Sörnäisten metroaseman bussipysäkkien sijainteihin tulee muutoksia.

Raitiovaunupysäkki Töölön suuntaan on uudella paikallaan Helsinginkadun puolella risteystä. Pysäkki pohjoisen suuntaan on lähes samalla paikalla kuin ennen uudistusta eli kadun keskiosassa. Ratikkapysäkit on siirretty uudistuksen yhteydessä Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksen eri puolille. Uudella pysäkkijärjestelyllä pyritään parantamaan liikenteen luotettavuutta sekä pysäkkialueen toimivuutta. Aiemmista tiedoista poiketen linjat 6T ja 7 jatkavat edelleen liikennöintiä poikkeusreitillä Sturenkadun kautta.

Bussipysäkit pohjoisen suuntaan sijaitsevat entisellä paikallaan Vilhonvuorenkujan ja Kulmavuorenkadun välillä, mutta niitä jatkossa vain kaksi kappaletta. Eteläiseltä pysäkiltä kulkevat bussit Mäkelänkatua pohjoiseen ja pohjoiselta pysäkiltä bussit Hämeentietä pohjoiseen. Bussipysäkki keskustan suuntaan taas siirtyy Helsinginkadun pohjoispuolelle.

Sörnäisten metroaseman sisäänkäynnit sijaitsevat Vaasanpuistikossa sekä Hämeentie 54:n ja 29:n edustalla. Metroaseman molemmat hissit ovat käytössä 4. toukokuuta lähtien.

Sörnäisten ratikkakiskojen käyttöönotto aiheuttaa myös muutoksia myös Kurvin ulkopuolella: Urheilutalon Helsinginkadulla sijaitseva väliaikainen raitiovaunupysäkki poistetaan käytöstä ja normaalit pysäkit Urheilutalolla palaavat käyttöön. Porvoonkadun bussi- ja raitiovaunupysäkit ovat kuitenkin edelleen poissa käytöstä, koska raitiolinjat 3, 6T ja 7 ja bussilinja 51 eivät voi liikenteen ruuhkautumatta käyttää kyseisiä pysäkkejä. Pysäkit otetaan käyttöön kun raitiolinjojen määrä Läntisellä Brahenkadulla vähenee nykyisestä.

Kuva 1: Sörnäisten bussi- ja ratikkapysäkit

Kuva 2: Urheilutalon ratikkapysäkit

Kuva 3: Raitiolinjojen kartta 4.5. alkaen

Muutokset linjalla 1

Linja 1 kulkee Urheilutalon ja Hattulantien välisen osuuden Sörnäisten metroaseman ja Helsinginkadun kautta kautta. Linja käyttää jatkossa pysäkkejä; Urheilutalo, Helsinginkatu, Sörnäinen (M), Lautatarhankatu, Vallilan kirjasto.

Poistuvat pysäkit: Urheilutalo (Läntisellä Brahenkadulla) ja Roineentie.

Muutokset linjalla 6T

Linja pysähtyy suunnassa Länsiterminaaliin jatkossa Läntisen Brahenkadun pysäkillä. Poistuvat pysäkit: Urheilutalon pysäkki (H0278) Helsinginkadulla poistuu käytöstä.

Muutokset linjalla 7

Linja pysähtyy suunnassa Länsiterminaaliin jatkossa Läntisen Brahenkadun pysäkillä. Poistuvat pysäkit: Urheilutalon pysäkki (H0278) Helsinginkadulla poistuu käytöstä.

Muutokset linjalla 8

Linja 8 kulkee Urheilutalon ja Paavalinkirkon välisen osuuden Helsinginkadun kautta. Linja käyttää pysäkkejä: Urheilutalo, Helsinginkatu, Sörnäinen, Lautatarhankatu, Hauhon puisto, Vallilan varikko.

Poistuvat pysäkit: Urheilutalo (Läntisellä Brahenkadulla) ja Roineentie.