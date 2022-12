Raitiovaunuissa jaetaan heijastimia Lucian päivänä

Kaupunkiliikenteen uusi metrotunnelin pesulaite parantaa asemien ilmanlaatua 21.11.2022 14:11:42 EET | Tiedote

Metrotunnelin kilometrimäärän nelinkertaistumisen myötä Kaupunkiliikenne Oy on panostanut tehokkaampaan kunnossapitokalustoon. Uuden tunnelipesukoneen hankinnassa lähtökohtana oli vastuullisuus; laite on ympäristöystävällinen, sillä se on rakennettu kierrätetyn rungon päälle, ja pesussa käytetään pelkästään biohajoavaa ekopesuaineita.