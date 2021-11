Rajaton Harmonia White – harmoninen valkoviini yhteistyössä lauluyhtye Rajattoman kanssa

Ensi vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lauluyhtye Rajaton on Suomen tunnetuin ja pitkäikäisin a cappella -yhtye, joka konsertoi ahkerasti Suomessa ja maailmalla. Rajattoman pitkän ja menestyksekkään uran takana on monipuolinen ote musiikin tekemiseen; yhtye ei ole koskaan keskittynyt vain yhden tyyliseen musiikkiin. Onkin vaikea kuvitella yleisöä, jolle Rajaton ei voisi laulaa, tai musiikkityyliä, jota se ei voisi tehdä omakseen.

Alko etsi vakiovalikoimaansa suomalaisen populaarikulttuurin edustajien tähdittämää viiniä, ja lauluyhtye Rajaton valikoitui edustajaksi kymmenien ehdokkaiden joukosta. Rajaton Harmonia White -viini saapuu tällä viikolla Alkon myymälöihin kautta maan.

Chenin Blanc ja Sauvingnon Blanc -lajikkeista valmistettu Rajaton Harmonia White on kuiva, raikas, kypsän sitruksinen, hunajameloninen, persikkainen, ja tyylikkään mineraalinen. Se sopii loistavasti monille kalaruuille, kasvisruuille, paistetulle juustolle ja riisiruuille. Risotot, kala-, ja kasvisvuoat sekä erityyppiset pastat, kuten sienipasta loistavat viinin kaverina.

Niin viini, pakkaus kuin viinin ympärille rakennettu sisältökin on suunniteltu vetoamaan kulinarismista ja kulttuurista kiinnostuneisiin kuluttajiin. Tuotteen tarinallisuus sekä innovaatio viinin ympärillä on aivan uudenlainen. Esimerkiksi pakkauksessa olevan QR-koodin kautta pääsee kuuntelemaan Rajattoman säveltämää meditaatiomusiikkia.

"Hektinen arki, suorittaminen, maailmantilanteen epävarmuus ja nykyelämän paineet ovat saaneet monet miettimään keinoja hetkessä rauhoittumiseen. Arvostamme yhä enemmän pieniä nautintoja, sosiaalista yhteisöllisyyttä ja elämäniloa - hyvää elämää ja harmoniaa", kertoo Rajaton.

”Jokaisella on oma ääni, ja yhdessä muodostamme harmonian” muodostui koko viiniprojektin tunnuslauseeksi.

"Yhtyelaulamisessa on jotain hyvin erityistä. Vaikka olemme kaikki yksilöitä ja jokaisella on omanlaisensa ääni ja tausta, vasta yhdessä laulaessa muodostuu taikuus, jonka eri äänien muodostama harmonia synnyttää. Ajattelemme että tämä yhteisöllisyys pätee muuhunkin elämään. Näistä pohdinnoista syntyi viiniprojektin kantava ajatus.

Oli ilo olla yhdessä valitsemassa viiniä, ideoimassa sen nimeä ja hanapakkauksen ulkonäköä. Puolen vuoden mittaisen prosessin aikana syntyi Rajaton Harmonia White”, Rajaton jatkaa.

Viini tulee Robertson Wineryltä (1941) Etelä-Afrikasta. Robertson on laadukkaiden viinien tekemiseen keskittynyt viiniosuuskunta, eli osuuskunnan jäsenet omistavat yhdessä koko operaation ja hoitavat kaiken rypäleiden kasvatuksesta viinin pullotukseen. Rypäleitä kasvattaa 35 perhettä, jotka omistavat omat tarhansa. Osa heistä kasvattaa rypäleitä jo seitsemännessä polvessa. Robertson Winery on nimetty Robertsonin alueen mukaan, missä osuuskunta tarhoineen sijaitsee. Robertson on vehreä ja aurinkoinen jokilaakso, jossa rypäleet saavuttavat täydellisen kypsyysasteen säilyttäen luonnollisen hapokkuutensa.

”Chenin Blanc on Etelä-Afrikan istutetuin rypäle, josta maa on tunnettu. Siitä saadaan pirskahtelevan hapokkaita ja raikkaan hedelmäisiä valkoviinejä. Chenin Blanc tuo tähän viiniin raikkaita limen, omenan sekä päärynän aromeita. Mausta löytyy myös aavistus rypäleelle tyypillistä kamomillaa. Sauvignon Blanc täydentää sekoitusta trooppisilla passionhedelmän, greipin sekä hunajamelonin aromeilla”,Hedonin kaupallinen johtaja Liisa Tirronen kertoo.

Rajaton Harmonia White, 33,50 e/ 3 l, Alkon nro 541738.