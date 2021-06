Rajoituksia puretaan Itä-Suomen alueella - Essoten alueella rajoitukset jäävät voimaan

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 17.5.2021 antamansa päätöksen koskien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös tulee voimaan 2.6.2021 klo 17. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta voimassa olevaa rajoituspäätöstä ei kumota.

Aluehallintovirastot saivat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten purkamisesta 27.5.2021. Ohjauskirje liittyy toimenpidesuosituksiin koronaepidemian leviämisen estämiseksi

Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi (stm.fi)

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi alueensa sairaanhoitopiirien arviot epidemiatilanteesta 2.6.2021 mennessä. Arviot saatuaan aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla kumotaan 17.5.2021 annettu päätös koskien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös tulee voimaan 2.6.2021 klo 17.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.6.2021 (pdf)

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta voimassa olevaa rajoituspäätöstä ei kumota, vaan edellinen päätös pysyy voimassa 17.6.2021 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.5.2021 (pdf)

Vakaasti perustason alueilla ei enää rajoituksia

Sosiaali- ja terveysministeriö ei enää ohjaa rajoittamaan yleisötilaisuuksia epidemian perustason alueilla. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella epidemiatilanne on rauhallinen ollen vakaasti perustasolla Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla epidemia on perustasolla, mutta tilanne on epävakaampi ja alueen arvion mukaan voimassa oleva rajoituspäätös on hyvä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittaminen sen toimialueella ei ole enää välttämätöntä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla.

Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisrajoitusten perusteita uudestaan.

Terveysturvallisuus varmistettava rajoitusten purkamisesta huolimatta

Vaikka rajoituksia puretaan, myös perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. Selvitys tehdään omaan käyttöön ja se auttaa järjestäjää huolehtimaan tilaisuuden terveysturvallisuudesta.

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)

Kuntien tulee aktiivisesti viestiä näiden velvoitteiden sisällöstä ja valvoa niiden noudattamista. Terveysturvallisuussuunnitelmaa ei tarvitse hyväksyttää, mutta tapahtumien järjestäjät voivat tarvittaessa konsultoida kunnan tartuntatautiviranomaisia sen tekemisessä, jos ym. ohjeeseen perehtymisen jälkeen jää tilaisuuden järjestämiseen liittyviä epäselviä kysymyksiä.

Koronainfo

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8–11.30 ja 12.30–16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi