Rajoitusten purkaminen kasvattaa hotellipalvelujen kysyntää pääkaupunkiseudulla

Koronarajoitusten asteittainen purkaminen näkyy voimakkaana varausmäärien kasvuna pääkaupunkiseudun Sokos Hotelleissa ja Radisson Blu Hotelleissa. Syyskuussa loppuvuodelle tehtyjen huonevarausten määrä yli kolminkertaistui vuoden 2020 syyskuuhun verrattuna. Sekä vapaa-ajan asiakkaiden että liikematkustajien tekemät varaukset kasvoivat yli 200 prosenttia edellisvuodesta. Rajoitusten vuoksi hotellipalvelujen kysyntä laski voimakkaimmin juuri pääkaupunkiseudulla, mutta kysyntä on kasvussa myös muualla Suomessa.

– Asiakkaiden turvallisuudentunne on palautunut. Vapaa-ajan matkustus oli jo kesällä vilkasta, ja nyt myös kotimaan liikematkustus on lisääntynyt selvästi. Pohja on nähty, ja nyt on taas lupa kohdata kasvokkain, kertoo kaupallinen johtaja Nina Nieminen SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Myös kokouspalvelujen kysyntä ennakoi vilkasta syksyä. Ryhmävarauksia ei enää peruta edellisvuoden tapaan, ja syyskuussa ryhmävarausten ja tarjouspyyntöjen määrä S-ryhmän pääkaupunkiseudun hotelleissa jatkoi kasvuaan edellisvuoteen ja elokuuhun verrattuna.

– Suosittelen varaamaan tilat syksylle ajoissa, koska patoutunutta kysyntää on paljon. Suosituimmissa kokoushotelleissamme tilat ovat joinain päivinä olleet jo täyteen varattuja. Myös pikkujoulut kannattaa ehdottomasti varata pian. Meiltä löytyvät tilat ja valmiit ohjelmapaketit tarjoiluineen kaikenkokoisille ryhmille, Nina Nieminen jatkaa.

Pääkaupunkiseudun Sokos Hotellien ja Radisson Blu Hotellien toiminnasta vastaa S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotel. Sokotel operoi Suomessa, Virossa ja Pietarissa yhteensä 18 Sokos Hotellia ja 7 Radisson Blu Hotellia.

