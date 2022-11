Rakastettu joulutapahtuma Tuomaan Markkinat palaa Senaatintorille

Jo 90-luvun puolivälistä asti järjestetty Tuomaan Markkinat on Helsingin perinteikkäin ulkona järjestettävä joulutori. Tuomaan Markkinat kokoaa tänä vuonna yhteen lähes 90 käsityöläistä ja pientuottajaa sekä yli 20 herkkumyyjää ja kahvila- ja ravintolatoimijaa. Tapahtuma palaa yleisön ja myyjien toiveiden mukaisesti Senaatintorille koronan ja Senaatintorin valaisinremontin aiheuttamien poikkeusvuosien jälkeen. Markkinat käynnistyvät 1. joulukuuta ja päättyvät 22. joulukuuta.



Teemoitetut lahjakujat jakavat tapahtuma-aluetta myyjien tarjonnan mukaisesti



Markkina-alue jaetaan tänä vuonna myyjien tarjonnan mukaan lahjakujiin. Herkku- ja ruokatuotteet löytyvät nyt omalta kujaltaan sekä eri teemojen mukaan ryhmitellyt muut lahja- ja käsityötuotteet omiltaan. Järjestely selkeyttää tarjonnan hahmottamista markkinoilla vieraileville.



Markkinoiden myyjäkattaus koostuu edellisvuosien tapaan vastuullisia tuotteita tarjoavista pientuottajista ja paikallisista toimijoista. Mukana on sekä uusia että tuttuja toimijoita. Joulupöytään tarjolla on muun muassa kotimaisia kalaherkkuja, hunajaa ja sinappeja. Pukinkontiin sopivat esimerkiksi käsintehdyt makeiset, korut ja luonnonkosmetiikka sekä villasukat, myssyt ja muut lämmikkeet.



Joulun makuelämyksiä ja tekemistä koko perheelle



Markkina-alueelle rakentuvat Herkku- ja Ravintolapihat tarjoavat tunnelmalliset puitteet jouluherkuista nauttimiselle ja kiireen keskellä pysähtymiselle. Tuomaan Markkinoiden ruokatarjonnassa huomioidaan luomu- ja lähiruoan lisäksi kasvis- ja vegaaniruoka – annoksia voi ottaa myös mukaan. Tuttujen toimijoiden lisäksi valikoimasta löytyy myös paljon uutta, mm. Portaanperän alkoholittomat mansikkakuohut ja Vallilan Lörtsyn stadilaisella twistillä maustetut lörtsyt.



Lapsiperheitä ilahduttaa joulutorin sydämenä toimiva Tivoli Sariolan tarjoama perinteinen puuhevoskaruselli, joka on maksuton elämys tapahtumakävijöille. Markkinoiden lämminhenkinen joulusomistus ja -tunnelma luovat kokemuksellisuutta koko perheelle. Tapahtuman oheisohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.



Joulutunnelmaa luodaan vastuullisesti



Tuomaan Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen. Markkinat tarjoavatkin kestävän vaihtoehdon massatuotantona valmistetuille lahja- ja koristetavaroille.



Sosiaaliseen vastuullisuuteen on tänäkin vuonna kiinnitetty huomioita myyjien valinnassa. Markkinoilta löytyy esim. Omenasieppari <3 Kåska -glögibaari, joka työllistää erityisen tuen tarpeessa olevia palkkatöihin ja pyrkii vähentämään yksinäisyyttä impaktityön kautta.

Tapahtuman ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoiden ravintolatoiminnassa käytetään vain biohajoavia astioita ja markkinoilla kiinnitetään huomiota jätemäärän minimoimiseen ja lajitteluun. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla.



Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 1.–22.12.2022 ma–to ja su klo 11–19 sekä pe–la klo 11–20. Itsenäisyyspäivän iltana 6.12. ylioppilaiden soihtukulkue päättyy torille ja Lucian päivän iltana 13.12. kulkue lähtee torilta. Markkinoille on vapaa pääsy.