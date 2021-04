Rakastettu klassikkopizza täyttää 40 vuotta – Saarioinen päivitti “roiskeläpän” ja Freestylerin juhlan kunniaksi

Jaa

40 vuotta täyttävää klassikkopizzaa on valmistettu jo yli 700 miljoonaa kappaletta. Saarioinen juhlistaa pizzoja loppuvuoden aikana monin eri tavoin.

Mikropizzat ovat maistuneet suomalaisille jo 80-luvulta lähtien. Saarioinen paistaa pizzoja vuodessa noin 12 miljoonaa kappaletta, mikä tarkoittaa, että jokainen suomalainen syö vuoden aikana keskimäärin kaksi roiskeläppää. Vuosikymmenten aikana pizzoja on syöty yhteensä jo yli 700 miljoonaa kappaletta.

Juhlavuoden kunniaksi Saarioinen on lanseerannut uutuuden tuttujen klassikoiden rinnalle. Jauheliha Sour cream & Onion -pizzan pakkausdesign on osa juhlavuoden ilmettä, jonka on suunnitellut helsinkiläistaiteilija Rasmus Tikkanen. Ilme on saanut inspiraationsa Saarioisten mikropizzojen historiasta ja 1980-luvun skeittigrafiikoista.

Saarioinen juhlistaa klassikkopizzojen 40-vuotista taivalta myös julkaisemalla uudistetun version Bomfunk MC’s:n ikonisesta Freestyler-kappaleesta. Minä vs. Maailma -kappaleen musiikkivideo kertoo tämän päivän nuorten tarinaa ja elämäntyyliä luoden uuden klassikon. Musiikkivideo julkaistaan YouTubessa ja Saarioisten kampanjasivulla vappuaattona 30.4. kello 9.30.

”Biisin teema Minä vs. Maailma yhdistyy Saarioisten tarinaan. Haluamme kannustaa nuoria seuraamaan sydäntään ja tekemään asioita omalla tavallaan. Aivan kuten Saarioinenkin on tehnyt”, kertoo kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tia Yrjölä.

Päivitetty kappale on tehty yhdessä alkuperäistuottaja Jaakko Salovaaran sekä nuorten rap-artistien Iben ja MELOn kanssa.

“Saarioisten pizzat ja kappale yhdistävät ja koskettavat useampaa sukupolvea, niin nuoria kuin meitä vanhempia, joten on ollut myös todella siistiä päästä tekemään uutta versiota Iben ja MELOn kanssa. He ovat tällä hetkellä juuri oikeat artistit yhteistyöhön, edustaen samalla suomalaisen rap-musiikin uutta terävintä kärkeä. He ovat sanoittaneet kappaleen taitavasti hyvällä flowlla", tuottaja Jaakko Salovaara sanoo.

Rasmus Tikkanen suunnitteli juhlavuoden ilmeen suosikkipizzalleen

Jauheliha Sour cream & Onion -pizzan pakkausdesign on osa juhlavuoden ilmettä, jonka on suunnitellut helsinkiläistaiteilija Rasmus Tikkanen. Nämä pizzat ovat olleet osana Rasmuksen elämää jo pienestä pitäen:

“Olin kymmenvuotias, elettiin 90-lukua. Rullasin skeittilaudalla lähikauppaan ja ostin viikkorahoilla Saarioisten pizzan. Se oli niin hyvää, että skeittasin kotoa takaisin kauppaan ja ostin toisen. Nykyään käyn skeittaamassa poikani kanssa – eväänä edelleen Saarioisten pizza. Enpä olisi kymmenvuotiaana uskonut, että vielä kerran saan suunnitella ikonisen pizzan juhlapakkauksen”, Rasmus Tikkanen kertoo.

Innokkaimmille pizzojen ystäville on tarjolla myös rajoitettu erä juhlavuoden uniikkeja oheistuotteita. Tuotteita arvotaan kesän aikana muun muassa Saarioisten kampanjasivulla.