Rakastetun akvarellitaiteilijan Lars Lerinin maalauksia ensimmäistä kertaa Suomeen

Ruotsin arvostetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Lars Lerinin akvarelleja nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Lars Lerinin näyttely on avoinna Hanasaaressa Espoossa 24.5.–25.8. ja Galleria Henriksbergissä Hangossa 19.5.–23.6.2019.

”Lerin on Pohjoismaiden merkittävimpiä akvarellitaiteilijoita. Hän on hyvin suosittu Ruotsissa, ja olen varma siitä, että hänen teoksensa viehättävät taiteen ystäviä myös täällä Suomessa”, kertoo Hanasaaren taideasiantuntija Aino Kostiainen.

Kun Lerinin teoksia oli viime vuonna esillä Liljevalchsin taidehallissa Tukholman Djurgårdenissa, näyttelyn näki ennätykselliset lähes 190 000 kävijää.

”Lars Lerin on akvarellimaalauksen mestari. Hän on niin taitava, että voi puhua taianomaisuudesta. Lars Lerinillä on käsittämätön kyky vangita tunnelmia, utuisen pehmeitä rakennuksia ja maisemia. Hän luo pigmentistä ja vedestä tarkkoja kuvauksia elämästä Ruotsin maaseudulla, kaukana suurkaupungeista”, kertoo Liljevalchsin taidehallin johtaja Mårten Castenfors.

Castenfors vertaa Leriniä viime vuosisadan vaihteen suuriin ruotsalaistaiteilijoihin Carl Larssoniin ja Anders Zorniin.

”Heidän laillaan Lars on teknisesti taitava, mutta hänellä on myös eksistentiaalinen pohja, ajastamme kertova perussyke”, Castenfors sanoo.

Lerinin suosio Ruotsissa pohjautuu osaksi hänen persoonallisuuteensa, jota Castenfors kuvailee ujoksi, lämpimäksi ja hauskaksi. Lerin on myös kirjoittanut useita kirjoja ja ollut mukana pidetyissä SVT:n tuottamissa televisiosarjoissa Vänligen Lars Lerin ja Lerins lärlingar.

Lerin on kuitenkin eniten kotonaan ateljeessa.

”Suomalaisyleisö pääsee Hanasaaressa ja Galleria Henriksbergissä tutustumaan yhteen kiinnostavimmista ruotsalaisista kuvataiteilijoista”, Castenfors toteaa.

Hanasaaressa nähdään Lars Lerinin yksityisnäyttely, jossa pääosassa ovat maisemat Lerinin omalta kotiseudulta Ruotsin Värmlannista.

”En tiedä, onko Värmlannin maisemissa mitään erityisen omintakeista, mutta siellä minä olen syntynyt ja varttunut. Nyt asun Hammarön rannikkomaisemissa. Siellä näkyy horisontti ja paljaita kalliorantoja, joiden geologiaa voi lukea jalkapohjillaan. Aiemmin asuin kauempana pohjoisessa ja ympärilläni oli kuusimetsää. Pidän yhtä lailla näistä kaikista maisemista”, Lars Lerin kertoo.

Hanasaaren näyttely ajalla 24.5.–25.8.2019 on avoinna joka päivä klo 10–20. Galleria Henriksbergin näyttely on avoinna 19.5.–23.6. vain viikonloppuisin (ks. liitetiedosto). Molempiin näyttelyihin on vapaa pääsy.

Hanasaaren galleria: https://www.hanaholmen.fi/sv/event/lars-lerin/

Lue lisää Lars Lerinistä täältä: http://sandgrund.org/

Galleria Henriksberg: https://isabellacabral.org/about-the-gallery

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373