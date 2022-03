Rakastetun basson Jaakko Ryhäsen elämäkerta

Syvästä soinnista ja vahvoista tulkinnoista tunnettu Jaakko Ryhänen (s. 1946) kuuluu suomalaisten oopperalaulajien raskaimpaan sarjaan. Hän on 1970-luvun alkupuolella alkaneella urallaan laulanut suuria bassorooleja maailman tärkeimmissä oopperataloissa, tehnyt kansainvälisen konserttisolistin uran ja lukuisia levytyksiä sekä pitkän uran laulupedagogina.



Ryhänen on mestari paitsi laulajana myös tarinankertojana. Hän muistelee, millaista oli päästää suustaan siivetön kukko suorassa radiolähetyksessä ja tavata Milanon La Scalan pukuhuoneessa mies, joka vaati maksua yleisön bravo-huudoista.



Ryhänen paljastaa, millaista oli lähteä sairaalasta esiintymään omaan juhlakonserttiin ja nousta Wienin valtionoopperan lavalle heti lähiomaisen kuoleman jälkeen. Hän avaa myös yksityiskohtaisesti, miten rakensi tulkintansa mieliroolistaan Kuningas Filipistä Giuseppe Verdin oopperassa Don Carlos.



Raiko Häyrinen on erityisesti henkilöjutuillaan ansioitunut helsinkiläinen toimittaja ja oopperaharrastaja.

Raiko Häyrinen: Jaakko Ryhänen – Minun matkani(Docendo 2022), sidottu, 252 sivua.

