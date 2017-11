Rakenna oma menestystarinasi – tule kuulemaan suomen dataliiketoiminnan huippuosaajia

Mindtrekissä kokemuksia avoimen datan käytöstä 31.8.2017 10:40 | Uutinen

Open Data Business - How To Do it? Tätä aihetta pohditaan Mindtrekissä Tampereella 20.9.2017. Tavoitteena on jakaa oppeja ja kokemuksia siitä, kuinka datasta luodaan arvoa yritykselle. Lisäksi Aller Median Laura Avonius valottaa, miksi datan hyödyntäminen on strategisesti tärkeää yritysten kannalta. Avointa dataa hyödyntäneet yritykset kertovat kokemuksistaan avoimen datan parissa.