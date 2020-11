Rakennusala tähtää muovin vähentämiseen asuntorakentamisessa

Premico, Lujatalo, Ara, Ympäristöministeriö ja Kuntarahoitus selvittävät yhdessä vähämuovisuuden ja muovin kiertotalouden mahdollisuuksia rakennusteollisuudessa sekä etsivät konkreettisia keinoja näiden saavuttamiseen. Vantaan Koivukylään rakennettavan Premicon ja Lujatalon kerrostalokohteen avulla selvitetään vaikuttavimpia toimenpiteitä, joilla muovien käyttöä voidaan optimoida asuntorakentamisessa. Selvityksen taustalla on kansallinen muovitiekartta, joka otetaan nyt käyttöön rakennushankkeen tasolla.

Rakennusteollisuus on pakkausten jälkeen toiseksi suurin muovien käyttökohde Suomessa sekä Euroopassa. Arvioiden mukaan rakentamiseen käytetään Suomessa vuosittain yli 20% muovien kokonaismäärästä. Muovia käytetään kaikissa rakennuksen osissa, mutta eniten sitä löytyy kaapeleista, putkista ja eristeistä. Merkittävän osan kertakäyttöisestä muovista muodostavat rakennustuotteiden pakkaukset. Rakennusvaiheen lisäksi muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää myös käytön aikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovijätteen erilliskeräys, kierrätys ja kierrätysmuovista valmistettujen muovituotteiden käyttö rakentamisessa on vielä melko vähäistä. Työmailla tapahtuvan erilliskeräyksen lisääminen ja kierrätysasteen nostaminen nykytasosta edellyttää, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja käytettävissä olevat lajitteluratkaisut tunnetaan paremmin. Esimerkiksi rakennustyömailla syntyvä pakkaamiseen käytettävä kutistekalvo olisi mahdollista kierrättää. Kuitenkin sellaisia rakennusmuoveja, joita ei alunperin ole suunniteltu kierrätettäväksi, on hankalaa kierrättää. Tästä esimerkkinä toimivat useita eri materiaaleja sisältävät komposiitit.

“Tarvitsemme konkreettista ohjeistusta kaikille rakennushankkeissa mukana oleville tahoille, jotta löydämme tapoja vähentää ja tehostaa muovimateriaalin käyttöä. Nämä tavat tulee saada muutettua rakennusalan standardeiksi. Tavoitteena on selvittää, kuinka muovien käytön optimointi ja vähämuovisuus otetaan osaksi päätöksentekoa,” toteaa Aran Yliarkkitehti Vesa Ijäs.

Ensimmäinen Ympäristöministeriön ja Aran muovitiekarttahanke asuntotuotannossa

Premico, Lujatalo, Ara, Ympäristöministeriö ja Kuntarahoitus selvittävät yhteisessä projektissa muovin kiertotalouden mahdollisuuksia rakennusteollisuudessa sekä etsivät konkreettisia keinoja päästä vähämuovisuuteen. Projektin tavoitteena on kuvata, miten vähämuovisuus huomioidaan rakennusteollisuudessa tällä hetkellä ja luoda ehdotus toimintatavoista, joita toteuttamalla rakennushankkeiden eri osapuolet voivat edistää vähämuovisuutta omalta osaltaan.

Vastauksia haetaan rakennushankkeen vähämuovisuuden kysymyksiin seuraavasti: mitä tilaajan tulisi ottaa huomioon hankkeen valmistelussa ja tarjouspyynnössä? Miten urakoitsijan tulisi vastata tarjouspyynnön vaatimuksiin? Miten kohdetta rahoittavat tahot voivat vaikuttaa vähämuovisuuden tavoitteiden toteutumiseen?

Projektissa hyödynnetään Premico Asuntorahasto II ja Lujatalon Vantaan Koivukylään rakentamaa 76 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon pilottikohdetta ja siitä saatavaa dataa ja oppeja. Pilottikohde on Ympäristöministeriön laatiman rakentamisen muovitiekartan hanke ja se on hyväksytty Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen piiriin.

Pilottikohde valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Muovitiekartan tarkoituksena on parantaa muovien tunnistamista rakentamisessa sekä lisätä muovijakeiden erilliskeräystä työmailla ja näin osoittaa askeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta.

”Kaikki hankkeen muovin käyttö rakentamisajan aikana pyritään minimoimaan. Muovin käyttö sekä käytön vähentämiseen liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Projektin aikana kerätty tieto koostetaan toimintaohjeeksi, jota Premico tulee jatkossa noudattamaan kaikissa rakennuttamissaan hankkeissa. Tulevaisuudessa tulemme toteuttamaan lisää asuntohankkeita, joissa korostuvat ekologisuus ja energiatehokkuus,” toteaa Premicon toimitusjohtaja Janne Vaula.

“Vähämuovisuuden ymmärtäminen suuressa mittakaavassa niin suunnittelun kuin rakennuksen elinkaaren osalta on erittäin tärkeää. Työmaan osalta käytännöt tulee sopia alihankkijoiden kanssa jo sopimusvaiheessa”, kertoo Lujatalon Rakennuttajapäällikkö Rainer Noppa

Selvitys vähämuovisuuden tilanteesta rakennusteollisuudessa ja muovin kiertotaloutta edistävistä toimintatavoista valmistuu maaliskuussa 2021. Toimintatavat on tarkoitus ottaa käyttöön laajasti rakennusalalla ja jakaa myös muihin Pohjoismaihin. Projekti on osa Pohjoismaista kiertotalouden LOOP-ekosysteemiä, jonka tavoitteena on toteuttaa konkreettisia kiertotalouden ratkaisuja. Selvityksen toteuttajana toimii Avanto Ventures.