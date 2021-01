Rakennusalan trendit Q1: Yhdellä jättihankkeella suuri merkitys rakentamisen aloitusten arvoon

RPT Docu Oy on nyt RPT Byggfakta Oy - Uusi nimi ja entistä paremmat palvelut 12.8.2020 12:06:52 EEST | Tiedote

Kiinteistö- ja rakennusalan data- sekä mediapalveluja tarjoavan RPT Docu Oy:n nimi on vaihtunut RPT Byggfakta Oy:ksi. Nimenmuutoksen syynä on konsernin nimen muuttuminen Byggfakta Groupiksi. RPT:n uusi nimi on otettu käyttöön elokuun alusta alkaen.