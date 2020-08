Rakennusalan trendit Q3: Rakennusaloitusten arvossa pientä laskua vuoden kolmannella neljänneksellä

RPT Docu Oy on nyt RPT Byggfakta Oy. Nimenmuutoksen syynä on konsernin nimen muuttuminen Byggfakta Groupiksi. RPT:n uusi nimi on otettu käyttöön elokuun alusta alkaen.

RPT Byggfakta Oy on osa Pohjoismaiden johtavaa rakennusalan tietopalveluyhtiötä Byggfakta Groupia. RPT Byggfakta Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 7,6 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii Espoossa, ja sen palveluksessa on 55 henkilöä. RPT on tarjonnut rakennusalan ja teollisuuden tietopalveluita ja kustannustoimintaa Suomessa vuodesta 1975. www.rpt.fi