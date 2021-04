Rakennusliitto ei hyväksy työttömyysturvan heikentämistä

Rakennusliitto kannattaa oikeudenmukaista työttömyysturvaa kaikille palkansaajille 21.8.2020 12:32:40 EEST | Tiedote

Rakennusliitto tukee SAK:n tavoitteita ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseksi. Kaikki palkansaajat tulee saada ansiosidonnaisen turvan piiriin. Vahva ja riittävän suuriin yksiköihin perustuva työttömyyskassajärjestelmä tarjoaa hyvän pohjan turvan kehittämiselle. Muutoksissa on varmistettava ansioturvan riittävä taso. Alimpia työttömyyspäivärahoja on korotettava ja karensseja on muutettava kohtuullisemmiksi.