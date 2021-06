Rakennusperinnön vaalijoille tukea ELY-keskukselta, tukea myös saariston ympäristönhoitoon (Kaakkois-Suomi)

Jaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut vuoden 2021 avustukset. Ympäristöministeriö myönsi avustusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jaettavaksi rakennusperintöön 118 000 euroa ja saariston ympäristönhoitoon 40 000 euroa, mikä on neljä kertaa enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Monta avustusta valtakunnallisesti arvokkaille alueille

Rakennusperinnönhoitoavustushakemuksia tuli kaikkiaan 58 ja ne olivat huolella tehtyjä. Rakennusperintöavustuksista 7 oli valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja 19 sijoittui valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Kolme kohdetta on sekä maisemaltaan että kulttuuriperinnöltään tärkeällä alueella. Saariston ympäristönhoidonavustuksistakin yksi oli valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.



Hakemusten suuresta määrästä ja hyvistä kohteista johtuen avustuksen saajien valinta oli tosi haasteellista. Päädyimme jälleen ”useammalle, mutta vähemmän”– metodiin. Rakennussuojeluavustuksia saa 36 kohdetta ja avustus summa on keskimäärin noin 2500 euroa.



Suurimmat yksittäiset avustukset eli 9000 euroa saivat kolme kohdetta:

1. Skinnarilan hovi Lappeenrannassa

2. Ahvenkosken kartano Pyhtäällä sekä

3. Talo Tipoli Lemillä.

Kaunissaaren Kyläkunta Ry kunnostaa sataman venevajoja

Pyhtään Kaunissaaren kalastajakylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ja suojeltu kulttuuriympäristö.



Saaren edunvalvojana toimii Kaunissaaren Kyläkunta, joka on perinteinen saariseura, yhdistys, joka toiminnallaan edistää kylän asukkaiden yhteistyötä ja ylläpitää saaren vuosisataista itäsuomalaista saaristokulttuuria. Avustusta on haettu ja käytetty Kaunissaaren perinteisen kylämiljööseen kuuluvien rakennuksien sekä erityisesti vanhan satama-alueen vajojen, aittojen ja laitureiden korjauksiin ja ylläpitoon. Modernilla tiedonhaulla eli googlettamalla avautuu ikoninen kuva Kaunissaaren satama-alueesta. Tälle alueelle on merkittävin osa avustuksista käytetty.



Kunnostettavat kohteet ovat kaikki olleet yksityisessä omistuksessa. Kunnostustoimenpiteitä tekevät omistajat ovat esittäneet hakemuksensa Kyläkunnalle, joka käsittelee ja hyväksyy hankkeet, jos ne ovat olleet avustuksen käyttötarkoituksen mukaisia. Avustusmahdollisuus on merkittävä keino ylläpitää ja suojella vanhaa rakennettua kylämiljöötä. Yksityisellä omistajalla on tietenkin aina vastuu omistamiensa kiinteistöjen ylläpidosta. Kyse on kuitenkin myös yhteisöllisyydestä ja sen tukemisesta. Hyvin hoidettu ympäristö ylläpitää meidän kaikkien hyvinvointia.

Lisätietoja tästä hankkeesta saat: Teija Metsäranta P. +358 50 5627140

Saaristonhoitoon avustusta kaikille hakijoille

Saariston ympäristönhoidonavustuksia myönnetään tänä vuonna kaikille avustuskelpoisille hakijoille, avustukset vaihtelevat 3750 eurosta 11 000 euroon. Samalla uudelleen kohdennettiin pieni summa edellisiltä vuosilta käyttämättä jäänyttä avustusta.



Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle. Kaakkois-Suomessa saaristo-osakuntia ovat Kotka, Pyhtää, Parikkala, Ruokolahti ja Taipalsaari. Tukea voi saada / tai myönnetään saaristoluonnon suojelemiseen, saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoon.



Esimerkiksi tukea voi saada saaristoniittyjen ja muiden perinnemaisemien hoitoon, linnusto- ja luonto-selvityksiin sekä saaristomaisemien kannalta tärkeiden rakennuksien ja rakennelmien, kuten venevajojen, aittojen ja perinteisten rakennuksien kunnostukseen. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Rakennusperintökohteille tukea myös Museovirastolta ja Kotiseutuliitolta

Avustusta rakennusperintökohteiden kunnostamiseen myöntävät ELY-keskuksen lisäksi mm. Museovirasto ja Kotiseutuliitto. Samoille hankkeille ei voida myöntää rahoitusta molemmista avustuskanavista. Tänäkin vuonna osa kohteista haki useampaa avustusta, joten kolme rakennusperintöavustusta ja yksi saaristoavustus saivat tukea Museovirastolta.