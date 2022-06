Rakennusperinnön vaalijoille tukea ELY-keskukselta, tukea myös saariston ympäristönhoitoon

Monta avustusta valtakunnallisesti arvokkaille alueille

Rakennusperinnönhoitoavustushakemuksia tuli kaikkiaan viisikymmentäyhdeksän ja saaristoavustuksia viisi.

Rakennusperinnönhoitoavustuksista oli valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla seitsemän ja valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) niistä sijoittui kymmenen. Neljä kohdetta on sekä maisemaltaan että kulttuuriperinnöltään tärkeällä alueella. Saariston ympäristönhoitoavustuksistakin yksi oli valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.

Hakemukset ja kohteet olivat kaiken kaikkiaan hyviä ja niitä oli paljon. Siksi valinta oli haasteellista ja päädyimme jälleen "useammalle, mutta vähemmän"- metodiin. Rakennussuojeluavustuksia saa 31 kohdetta.

Suurimmat yksittäiset avustukset eli 10 000 euroa saivat kaksi kohdetta:

Skinnarilan hovi Lappeenrannassa

Hiomonraitin siltarakennus Pyhtäällä.

Miehikkälän Hauhian mylly sai avustusta alakerran korjaamiseen



Yksi esimerkki avustetusta kohteesta on Hauhian mylly. Myllyksi rakennus rakennetiin vuonna 1881. Sahaosa on vuodelta 1939. Rakennusta on käytetty myllynä, sahana ja maatalouden tarpeisiin 1980 - luvulle saakka. Tien toisella puolella on myllytupa vuodelta 1864. Viimeisin korjaus on 1990-luvulta, silloin tehtiin pärekatto ja myllyn kivijalan sivuja vahvistettiin betonilla.

Vaalimaanjoen Hauhiankoskessa olevat mylly- ja saharakennukset ovat olleet vuosikymmeniä vailla ylläpitoa. Jäät ja vesi ovat vieneet padon ja pääosin myös myllyn sisäosat mennessään. Pärekatto vuoti pahasti.

Vuonna 2020 rakennuksen kunto oli huono: vesi ja jäät virtasivat rakennuksen läpi hallitsemattomasti. Katot vuotivat ja sahaosan perustustolpat olivat osittain kaatumassa. Edelleen korjattavaa riittää, sillä myllyosan toisen kerroksen lattia on pettänyt painavan kuorimakoneen alta tukihirren petettyä. Myllyn ensimmäisen kerroksen lattian ovat jää ja laho vieneet pääosin mukanaan. Myllyn alapuolen kivijalka on kaatumassa. Osa kivijalasta on jo romahtanut jäiden ja veden vaikutuksesta.

Ensiapuna myllyyn asennettiin peltikate vanhan pärekaton päälle, näin rakennuksen säilyminen on turvattu. Jatkossa yläkerran lattia ja kantavat hirret tuetaan palkeilla ja kivijalan kivet nostetaan takaisin paikoilleen. Lattiaa rakennetaan tarpeellisessa määrin, jotta turbiinirakenteiden esittely (museokäyttö) on mahdollista.

Myös itse koskea on kunnostettu palauttamalla vedet vanhaan uomaansa. Kunnostuksella maan omistaja, WWF ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarjoavat uusia elinympäristöjä jokeen nouseville kaloille. Kosken kunnostus auttaa myös myllyn kunnossapidossa, kun jäät ja vesi eivät enää kuluta myllyn rakenteita.

Saaristonhoitoon avustusta kaikille hakijoille

Saariston ympäristönhoitoavustuksia myönnetään tänä vuonna kaikille avustuskelpoisille hakijoille, avustukset vaihtelevat 1250 - 21 000 euroa. Samalla uudelleen kohdennettiin pieni summa edellisiltä vuosilta käyttämättä jäänyttä avustusta.

Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle. Kaakkois-Suomessa saaristo-osakuntia ovat Kotka, Pyhtää, Parikkala, Ruokolahti ja Taipalsaari. Tukea voidaan myöntää saaristoluonnon suojelemiseen, saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoon.

Esimerkiksi tukea voi saada saaristoniittyjen ja muiden perinnemaisemien hoitoon, linnusto- ja luontoselvityksiin sekä saaristomaisemien kannalta tärkeiden rakennuksien ja rakennelmien, kuten venevajojen, aittojen ja perinteisten rakennuksien kunnostukseen. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Valmistaudu jo nyt uuteen hakukierrokseen



Kun kesän aikana tutkiskelet vanhaa rakennustasi, mieti jo seuraavan kesän remontteja ja sitä täyttyisikö rakennusperintöavustuksen tai saaristoavustuksen kriteerit! Nappaile samalla remonttikohteestasi ja sitä ympäröivästä pihapiiristä valokuvia mahdollista avustushakemusta varten. Hyvät liitekuvat auttavat avustushakemusten käsittelyssä.

Rakennusperintökohteille tukea myös Museovirastolta ja Kotiseutuliitolta

Avustusta rakennusperintökohteiden kunnostamiseen myöntävät ELY-keskuksen lisäksi mm. Museovirasto ja Kotiseutuliitto.

Museovirastolta sai avustusta kuusi Kaakkois-Suomalaista kohdetta, esimerkiksi aumakaton jalkarännien vaihtoon ja ikkunoiden ja ovien kunnostukseen.

Kotiseutuliitto myöntää avustusta vanhojen seurantalojen kunnostukseen. Kymenlaaksoon avustuksia tuli tänä vuonna viisi ja Etelä-Karjalaan kuusi.