Rakennustyöt siirtävät pyöräilyn ja jalankulun Hakaniemensillan länsireunalle 9. helmikuuta alkaen

Helsinki sallii maalämpökaivojen rakentamisen yleisille alueille ensimmäisenä Suomessa 2.2.2022 10:09:22 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on päättänyt sallia yksityisten kiinteistöjen maalämpö- eli energiakaivojen rakentamisen yleisille alueille tietyin edellytyksin. Päätös on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Päätöksen taustalla on edullisen maalämmön kasvava kysyntä sekä maalämmön ilmastoystävällisyys, joka vastaa kaupungin tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.