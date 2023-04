Rakennuttajatoimisto HTJ laajenee ostamalla FinestCon Oy:n liiketoiminnan

HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajatoimistoista. Tarjoamme rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon asiantuntijapalveluita. Kasvatamme onnistumisia rakentamalla toimivia ja viihtyisiä elinympäristöjä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Meillä työskentelee yli 200 asiantuntijaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeiden parissa ympäri Suomea. Liikevaihtomme on noin 23 Me.