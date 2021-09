Rakennuttajatoimisto HTJ saa uuden omistajan

HTJ on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiön palvelutarjonnan kivijalan muodostavat monipuoliset rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtopalvelut.

”HTJ on menestynyt sekä hyvämaineinen rakennuttajakonsulttiyhtiö ja on hienoa päästä yhtiön kehitykseen mukaan. Yhtiöllä on alansa parhaita asiantuntijoita, mikä on mahdollistanut pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä yhtiön hyvän kehityksen. Uskomme, että HTJ:n nykyisillä vahvuuksilla yhdistettynä Sievi Capitalin tuomiin lisäresursseihin pystymme vauhdittamaan yhtiön kasvua jatkossa”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa.

Suurin kasvu on viime vuosina tullut infrarakentamisen palveluista, joissa nähdään jatkossakin merkittävää kasvupotentiaalia. Tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa HTJ:n kaikilla palvelualueilla jatkamalla vahvan palvelukonseptin kehittämistä sekä panostamalla rekrytointeihin, joilla varmistetaan alan johtava osaaminen. Osana strategiaa arvioidaan mahdollisuuksia vauhdittaa kasvua sekä vahvistaa palvelutarjoamaa myös yritysostoin.

”Pitkäaikaiset asiakassuhteet, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme sekä vahva palvelukonsepti ovat HTJ:n toiminnan ytimessä. Toteutettava järjestely mahdollistaa meille hyvän kehitystyön jatkamisen sekä vahvat taloudelliset resurssit kasvua varten. Sievistä saamme hyvän kumppanin jatkaa ja vahvistaa erinomaista työtä asiakkaidemme hyväksi”, sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.

Omistajanvaihdos ei tuo muutoksia toimintaamme, projektityöskentelyymme, henkilöstöömme tai yhteystietoihimme. Rakennuttajatoimisto HTJ jatkaa itsenäisenä rakennuttamisen asiantuntijana ja tarjoaa palveluitaan riippumattomana suunnittelu- ja urakoitsijaorganisaatioista.