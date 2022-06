Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultiksi Mari Lautalan Sitowisesta

Jaa

Rakennuttajatoimistojen liitto on valinnut vuoden 2021 rakennuttajakonsultiksi Sitowisen rakennuttajapäällikkö Mari Lautalan. Hänellä on alalta yli 20 vuoden monipuolinen kokemus ja erityisosaamista projektinjohtamisesta sekä rakennuttamisesta vaativissa julkisissa rakennushankkeissa. RTL ry on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010.

Mari Lautala

Tuomariston perusteluissa korostui Lautalan pitkäjänteinen työ kosteudenhallinnan, puhtauden ja vastaanottomenettelyn toimintamallien kehittämisessä. Hän on vienyt eteenpäin myös kilpailutus- ja sopimustekniikkaa niin, että hiilineutraaliusvaatimukset voidaan huomioida paremmin koko hankkeen elinkaaren ajan tarveselvityksestä käyttöön asti. Tällä hetkellä Lautala työskentelee rakennuttamisen osastopäällikkönä Sitowisen Lappeenrannan yksikössä. “Tuomaristo arvosti Marin vahvaa osaamista sekä kehitysmyönteisyyttä. Hänellä on laaja kokemus eri kokoisten hankkeiden rakennuttamistehtävistä. Hän on myös aktiivisesti tehnyt töitä sen eteen, että ala kehittyy ja hankkeissa voidaan ottaa käyttöön uusia toimintamalleja”, RTL ry:n hallituksen puheenjohtaja Jani Rantala kertoo. ”Rakennuttajakonsulttina vastuullisuuden huomioiminen hankkeiden kehityksessä ja toteutuksessa on pienten yksittäisten tekojen summa. Huomioimalla uusiutuva energia, rakennuksen ja laitteistojen huollettavuus, sekä materiaalien kestävyys pystymme vaikuttamaan rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja sen kautta myös pienentämään hankkeen hiilijalanjälkeä”, Vuoden rakennuttajakonsultti Mari Lautala sanoo. Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010. Tunnustuksen tavoitteena on parantaa rakennuttajakonsulttien profiloitumista hankkeenjohtamisen osaajina. Valinnan tekee Raklin Rakennuttaminen -johtoryhmästä koottu raati. RTL parantaa rakennuttajakonsulttien toimintaympäristöä sekä ennakoi, seuraa ja auttaa hallitsemaan toimintaympäristön muutoksia. Lisätietoja:



Jani Rantala, hallituksen puheenjohtaja, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 041 515 2435

Mari Lautala, rakennuttajapäällikkö, Sitowise, puh. 029 170 5246

Avainsanat hankehankejohtaminenhiilineutraalisuusprojektinjohtaminenrakennushankerakennuttajakonsulttirakennuttaminensitowise

Kuvat Mari Lautala Lataa