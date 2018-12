Rakentamisen Ruusu 2018 Amos Rexille ja Lasipalatsin peruskorjaukselle – kunniamaininta vastaavan työnjohtajan Harri Salon työuralle

Vuoden 2018 Rakentamisen Ruusu myönnettiin Amos Rexille ja Lasipalatsin peruskorjaukselle. Hanketta leimasi korkealuokkainen yhteistyö ja sen tuloksena syntyi laadukas ja rohkea kokonaisuus. Kunniamaininnan sai Harri Salon erityisen ansiokas työura. Hänen esimerkillinen, systemaattinen ja ennakoiva työpanoksensa nousi esiin myös Lasipalatsin ja Amos Rexin hankkeen työmaalla.

Palkintoa perusteltiin seuraavasti: Amos Rex on luonut kulttimaineessa olevan Lasipalatsin yhteyteen kansainvälisen tason taidemuseon sekä rohkean kaupunkiaukion. Niiden suunnittelu, rakennuttaminen ja toteutus edustavat korkealuokkaista tilaajan ja suunnitteluosapuolten yhteistoimintaa.

Palkinnon jakanut kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtaja Silvia Modig totesi, että hankkeessa on hienosti yhdistetty uutta ja vanhaa: ”Upea Lasipalatsi toimii porttina uuteen maanalaiseen tilaan, joka on tuonut myös jännittävää kaupunkitilaa Lasipalatsin sisäpihalle. Jonot museon edessä kertovat, että on onnistuttu luomaan uutta ja kiinnostavaa.”

Amos Rexin maanalaiset näyttely- ja työtilat edustavat uusinta taidemuseorakentamista Suomessa. Teräsbetoniset paikallavaletut kupoliholvit kattavat museon uudet näyttelysalit, jotka mahdollistavat uudenlaisen nykytaiteen esittämisen. Kattoikkunoiden kautta syntyy näkymiä ympäristön tunnistettaviin yksityiskohtiin. Ikkunat kurkottavat ulos aukiolle muodostaen kumpuja, jotka toimivat katsomoina, estradeina tai vapaan oleskelun alustoina. Kaupunkiin on syntynyt uusi kohtaamisten ja tapahtumien tila.

Amos Rexin rakentamisen yhteydessä myös korjattiin Lasipalatsi huolellisesti ja harkitusti. Julkisivuissa on säilynyt niiden alkuperäinen ilme. Liiketiloista ja ravintoloista suurin osa on saanut pitää alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Perinteikäs Bio Rexin elokuvateatteri liitettiin osaksi taidemuseota.

Amos Andersonin museon sijoittamista Lasipalatsin tiloihin alettiin suunnitella vuonna 2013. Koska nykyaikaisten näyttelytilojen sovittaminen historialliseen rakennukseen osoittautui mahdottomaksi, päätettiin taidemuseo sijoittaa uudisrakennukseen maan alle. Amos Rexin suunnittelu- ja rakennusvaiheet kestivät 5 vuotta. Hanke toteutettiin Föreningen Konstsamfundetin ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Väliaikaiseksi suunniteltu Lasipalatsi valmistui vuonna 1936 palvelemaan olympialaisten vieraita. Lasipalatsi aukioineen on yhä yksi keskeisimmistä rakennuksista ja julkisista tiloista Helsingin kaupunkikuvassa.

Palkinto osoitettiin seuraaville henkilöille:

Asmo Jaaksi , pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy

, pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy Freja Ståhlberg-Aalto , projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy Katja Savolainen , projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy Päivi Meuronen , sisustusarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy

, sisustusarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy Stefan Björkman , rakennuttaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.

, rakennuttaja, Föreningen Konstsamfundet r.f. Henrik Johansson , rakennuttaja, KOY Helsingin Lasipalatsi

, rakennuttaja, KOY Helsingin Lasipalatsi Tuukka Turunen , rakennuttajakonsultti, työpäällikkö, Haahtela-rakennuttaminen Oy

, rakennuttajakonsultti, työpäällikkö, Haahtela-rakennuttaminen Oy Harri Salo , vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy

, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy Ilkka Venho, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy

vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy Terhi Kuusela, rakennesuunnittelu, Sipti Oy.

Harri Salon työpanos sai Rakentamisen Ruusu -kunniamaininnan

Kunniamaininta myönnettiin rakentamisen parissa tehdystä erityisen ansiokkaasta työurasta ja esimerkillisen huolellisesta työskentelystä rakennushankkeiden parissa.

Harri Salo työskenteli vastaavana työnjohtajana kymmenien vuosien ajan etenkin Haahtela-rakennuttaminen Oy:ssä. Hän on vuosien ajan ollut keskeinen tekijä onnistuneissa hankkeissa. Salo on tunnollisesti hakenut ratkaisut suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin kysymyksiin tarvittaessa jopa hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Dokumentointiin liittyvät asiakirjat ovat aina olleet ajan tasalla ja hyvässä järjestyksessä. Harri Salon erikoisosaaminen kattaa vaativien uudis- ja peruskorjaushankkeiden työmaan johdon ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Harri Salo on työskennellyt mm. seuraavissa hankkeissa:

OP Vallila Teollisuuskatu 1, saneeraus ja laajennus, valvoja

Amos Rex, laajennus, vastaava työnjohtaja

Lasipalatsi, saneeraus, vastaava työnjohtaja

Lehtisaaren ryhmäkoti, saneeraus, vastaava työnjohtaja

FH Topeliusgatan 20, saneeraus, vastaava työnjohtaja.

Rakentamisen Ruusut jaettiin 24. kerran

Rakentamisen Ruusulla Helsingin kaupunki nostaa vuosittain esiin ajankohtaista ja poikkeuksellisen laadukasta rakennettuun ympäristöön liittyvää työtä. Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Palkittavat valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Jaoston puheenjohtaja Silvia Modig, apulaispormestari Anni Sinnemäki ja rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller jakoivat palkinnot tiistaina 18.12.2018 keskustakirjasto Oodissa.

Helsingin kaupungin aineistopankki, lisäkuvat: http://aineistopankki.hel.fi/l/gqntZzLbVCL9