Rakentamisen Ruusu 2021 -ehdokkaat valittu

Helsingin kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva rakennusvalvonta on valinnut Rakentamisen Ruusu -ehdokkaat nyt jo 27. kerran.

Kaikki ehdokkaat edustavat poikkeuksellisen laadukasta rakennetun ympäristön tekoa.

Tämän vuoden voittaja julkistetaan tammikuun loppupuolella 2022. Palkinto jaetaan koronatilanteen takia virtuaalisesti etägaalassa, ja sen jakaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Rakentamisen Ruusu ei ole vain arkkitehtikilpailu. Rakennusvalvonta tarkkailee suunnittelun lisäksi myös esimerkiksi hyvää yhteistyötä ja työmaan sujuvuutta.

Rakentamisen Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Palkintokohde voi olla esimerkiksi kuluneen vuoden aikana valmistunut tai julkistettu

uudisrakennus, peruskorjaus, toteutumaton suunnitelma, julkinen ulkotila, yksityiskohta, työura tai yhteisön työpanos.

Ensimmäinen Rakentamisen Ruusu ojennettiin Suomenlinnan hoitokunnalle vuonna 1995. Viime vuonna Rakentamisen Ruusun voitti Jätkäsaaressa sijaitseva Supercellin pääkonttorin uudisrakennushanke.

Vanha Lastenklinikka peruskorjattiin aikuiskirurgiakäyttöön

Meilahden entinen Lastenklinikka on tunnettu lokakuusta 2021 asti nimellä Puistosairaala. Vanhan rakennuksen sisäosat purettiin runkoon saakka ja rakennettiin uudelleen.

Rakennus kärsi sisäilmaongelmista, joten vanhat haitta-aineet ja rakennusmateriaalit poistettiin.

Työmaalla raskas uudis- ja hienovarainen korjausrakentaminen kohtasivat toisensa, ja

nykyvaatimusten mukainen sairaalatekniikka sovitettiin vanhoihin tiloihin.

Puistosairaalassa on nyt vuodeosastoja, ja siellä tehdään poliklinista toimintaa ja kuvantamista sekä plastiikkakirurgia-, rintarauhas-, ja laskimokirurgiaa sekä suu- ja leukasairauksiin liittyviä toimintoja.

Pääsuunnittelijan paneutuneella asenteella ja johdolla yhteistyö Helsingin kaupunginmuseon ja muiden viranomaistahojen kanssa sujui poikkeuksellisen hyvin.

”Puistosairaalassa käyneet ihmiset ovat tyytyväisinä huomanneet, että paikan vanhat arvot, alkuperäisyys ja henki ovat säilyneet”, kertoo Puistosairaalan peruskorjauksen suunnitellut arkkitehti Markus Kuusela.

Palkittaviksi ehdotetaan:

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Markus Kuusela, Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy

• Vastaava työnjohtaja: Rauno Rahkola, Skanska Oyj

• Projektipäällikkö: Lari Warva, HUS-kiinteistöt

VR:n yli sata vuotta pääkonttorina toiminut hallintosiipi muutettiin ja laajennettiin hotelliksi

”Rautatientorin ilme ei ole muuttunut – muuten kuin että ikkunoissa onkin yhtäkkiä valoa iltaisin”, sanoo hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti Matti Linko.

Eliel Saarisen ja Herman Geseliuksen yhdessä suunnittelema Helsingin päärautatieasema valmistui vuonna 1909. Nyt rakennuksen hallintosiivessä on 490 huoneen hotelli laajoine konferenssi- ja ravintolatiloineen.

Rakennuksen sisätilojen alkuperäiset ja tunnusomaisimmat julkisivut, tilat, aulat, käytävät ja portaat on säilytetty pääosin ennallaan. Myös rakennuksen kaikki ikkunat ovat alkuperäisiä.

Esteettömyyttä on parannettu muun muassa rakentamalla Rautatientorin kulmaan esteetön sisäänkäynti, josta on hissiyhteys ravintolatiloihin. Hotellissa on myös kerroksittain esteettömiä hotellihuoneita. Rakennuksen sisäpiha on uusittu täysin.

Rakennusta on laajennettu pohjoissiipien väliin 4 194 neliömetrin kokoisella uudisosalla, jonka suunnitteli rakennussuunnittelija Aleksi Niemeläinen.

Palkittaviksi ehdotetaan:

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Matti Linko, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

• Rakennussuunnittelija ja suojelu, arkkitehti: Minerva Ahokanto, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

• Uudisosan rakennussuunnittelija, arkkitehti: Aleksi Niemeläinen, Futudesign Oy

Mylly tuotti ennen vehnää ja ruista – nyt se tuottaa taidetta

Sörnäisten rantatiellä sijaitseva uusi Taideyliopiston Kuvataideakatemian päärakennus on nimetty samalla paikalla sijainneen entisen Helsingin Myllyn mukaan.

Kuvataideakatemian Myllystä valmistuu kuvataiteen, valo- ja äänisuunnittelun sekä esittävän taiteen lavastuksen osaajia.

Myllystä on tehty muunneltava rakennus, jossa on paljon avointa tilaa. Sen runko mahdollistaa monia tilakombinaatioita.

Hankkeen haasteena oli uuden modernin rakennuksen sekä vanhan suojellun viljasiilon ja Lindqvistin talon yhteensovittaminen. Laajennettava rakennus oli arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas.

Hanketta kehutaan muun muassa hyvin hoidetusta työmaasta, ainutkertaisesta arkkitehtuurista sekä betonitöiden laadusta. Yhteistyö ja vuorovaikutus suunnittelijan ja työnjohtajan sekä rakennusvalvonnan kanssa sujui mallikkaasti.

Palkittaviksi ehdotetaan:

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Asmo Jaaksi, JKMM Arkkitehdit

• Vastaava työnjohtaja: Jouni Pessala, Lujatalo Oy

Uusia ullakkoasuntoja uudistetuilla kupoleilla

”Olen toteuttanut Helsingin keskustaan vuosien varrella jo yli 30 ullakkokohdetta. Merikatu 3 on suurin yksittäinen kohde, mitä minulla on koskaan ollut”, kertoo arkkitehti Jarmo Inkinen.

Ullanlinnassa sijaitsevan Merikatu 3:n ullakot muutettiin asuinkäyttöön. Kyseinen ullakkohanke oli kooltaan huomattavan iso: se sisälsi kaksi rakennusta, ja kerrosalaa oli yhteensä 1 500 neliömetriä.

Porrashuone ja hissi piti korottaa ullakolle asti. Jugend-portaikon korottaminen on aina vaativa tehtävä ja oma haasteensa, mutta urakasta selvittiin mainiosti.

Julkisivuun pystyttiin avaamaan uusia ikkunoita. Laivanvarustajankadun siiven sisäpihan puolella asuntoihin tuodaan valoa lasitetuin parvekkein ja kattoikkunoin.

Rakennuksen huonokuntoiset kattokupolit uusittiin, ja entisten kylmien kupolien alle saatiin lämmintä asuintilaa.

Hankkeen tekijöitä kehutaan sitoutumisesta rakennussuojeluun sekä poikkeuksellisesta viimeistelyjäljestä.

Palkittavaksi ehdotetaan

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Jarmo Inkinen, Arkkitehtitoimisto Jarmo Inkinen Oy

• Rakennesuunnittelija: Otso Laatikainen, Sweco asiantuntijat Oy

• Projektipäällikkö: Jouko Kallio, Helsingin Projektitoteutus Oy / Aarni Kiinteistöt Oy

Kruunuvuorenrannan ekologinen päiväkoti

Hopealaakson päiväkoti on uusi 210-paikkainen päiväkoti kahdessa kerroksessa. Se sijaitsee Kruunuvuorenrannan uudella asuinalueella.

Päiväkodissa käytettiin rakennejärjestelmänä ekologista massiivipuuta. Kyseessä on hyvin suunniteltu ja työmaavaiheissaan hyvin toteutettu CLT-runkoinen päiväkotirakennus.

Osa päiväkodin tiloista palvelee samassa yhteydessä toimivaa liikuntapuistoa muun muassa pukutiloilla. Myös iltakäytön rooli uudella asuinalueella korostuu.

Hopealaakson päiväkoti voitti Puuinfo Oy:n puurakentamisen Puupalkinto-kilpailun syksyllä 2021. Palkinnon perusteluissa kehuttiin päiväkodin lämmintä tunnelmaa ja kodikkuutta.

”Julkinen puoli on tukenut puurakentamista Suomessa enenevissä määrin. Tämä on siinä jatkumossa tärkeä kohde”, kertoo pääsuunnittelija Jari Frondelius.

Palkittavaksi ehdotetaan

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Jari Frondelius, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

• Projektiarkkitehti: Mikko Liski, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

• Työmaalta: Veli-Matti Latvala, Ales Dvoracek ja Eetu Miettinen, Rakennuspartio Oy