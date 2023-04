Rakentamiskausi alkaa – Valokuitunen investoi Keski-Uusimaan valokuituverkkoon 1,5 miljoonaa euroa 

Valtakunnallinen valokuidun rakentaja ja ylläpitäjä Valokuitunen investoi tänä kesänä 1,5 miljoonaa euroa Keski-Uusimaan valokuiduttamiseen. Verkonrakentamiset koskevat Isokytön, Kartanonseudun, Kinnarin, Kyrölän, Nummenkylän, Ali-Keravan, Krapin, Lahelantien ja Mahlamäen asuinalueita. Rakennusprojektit tuovat valokuituyhteyden 2 000 uuden keskiuusimaalaiseen kotitalouden ulottuville, ja kaivuutyöt alkavat viimeistään toukokuun puolivälissä. Mittava rakentaminen kuuluu ja näkyy myös katukuvassa.

– Kaivamme kuidun maahan siten, että asukkaille koituvat häiriöt ovat mahdollisimman pienet. On hyvä tietää sekin, että mikäli verkkoihin haluaa vielä liittyä, se on yhä mahdollista ja toimitus on nopea, jos tilauksen tekee ennen kuin kaivuri on kulkenut oman tontin ohi, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Valokuitunen rakentaa toimintavarmaa ja nopeaa avoimen palvelun valokuituverkkoa, jossa asiakas saa itse valita nettiliittymänsä usean eri palveluntarjoajan väliltä omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan.

– Markkinoiden laajimman palveluntarjoajavalikoiman ohella olemme tehneet valokuituun siirtymisen asiakkaillemme helpoksi. Emme sido ketään määräaikaisiin palvelusopimuksiin, vaan palvelut voi ottaa käyttöön vaikkapa vasta sitten, kun esimerkiksi nykyinen sopimus loppuu. Kun liittymä on kerran rakennettu, palvelut voi aina kilpailuttaa eri palveluntarjoajien kesken. Kilpailu asiakkuuksista kehittää palveluita ja pitää hinnat kurissa, mikä on asiakkaan etu nyt ja tulevaisuudessa, Kaunisto linjaa.

Valokuitua rakennetaan Suomeen nyt aktiivisesti. Valokuitusen investoinnit pelkästään Uudenmaan valokuiturakentamiseen ovat olleet merkittäviä viime vuosien ajan. Yhtiön koko Uuttamaata koskevat investoinnit nousevat tänä kesänä 20miljoonaan euroon ja aluetta koskevat aiemmat investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa.

Valokuidun suurta suosiota selittää kiihtyvä digitalisaatio ja etätöiden sekä etäpalveluiden yleistyminen. Tämä kehitys vaatii toteutuakseen erittäin hyvät ja toimintavarmat yhteydet. Valokuitu on nopein, toimintavarmin, ekologisin ja skaalautuvin tiedonsiirron teknologia. Se tekee kodista toimivan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.