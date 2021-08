Rakkauden esterata – Eppu Nuotion romaanissa epätodennäköinen rakkaustarina alkaa poliisiaseman kuulusteluhuoneessa

Miten turhan kuluttamisen voisi lopettaa? 9.8.2021 11:11:37 EEST | Tiedote

Me suomalaiset ostamme ja omistamme liikaa tavaraa. Kaikki tietävät, että nykymuotoisen kuluttamisen on muututtava, mutta miten? Julia Thurénin Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttää rahojani paremmin on yleissivistävä ja käytännönläheinen tietokirja, joka kertoo konkreettisin vinkein, miten turhan kuluttamisen voisi lopettaa ja mihin omat rahat on järkevintä käyttää.