“Rakkausreseptit” on ronski ja kepeä tarina vaihdevuosista ja parisuhteista!

”Parisuhdetta ei pidä päästää liian arkiseksi. Seksiin arkinen silti taivutettuna päättyy.”

Anne Prokofjeffin Rakkausreseptit kertoo elämänmakuisesti kriisiin päätyneistä pariskunnista, hylätyksi tulemisesta, vaihdevuosioireista, tunteiden heilahteluista ja muutoksesta.

Kyseessä on ronski, kepeä ja kipeä tarina, jonka pääosassa on ikäkriisissä ja kuumissa aalloissa tempoileva parisuhdeterapeutti Malla. Intohimoisena kotikokkina hän kehittää lemmenruokia ja hyvän liiton reseptejä. Hän osaa hoitaa muiden ongelmia, koska hänellä on psykologista silmää, elämänkokemusta ja huumorintajua, mutta kun hänen kaksikymmentä vuotta kestänyt avioliittonsa yllättäen ajautuu karille, alkavat Mallankin vitsit ja reseptit olla vähissä.

Kirja sisältää Mallan jatkuvajuonisen tarinan lisäksi parisuhde- ja ruokaohjeita.

Kirjailijasta

Anne Prokofjeff on tamperelainen tv-käsikirjoittaja, näytelmäkirjailija ja kirjailija.