RALLITÄHTI INNOSTUI 3D-TEKNIIKASTA

Suomalaisen ralliautoiluhistorian kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Jari-Matti Latvala

on tehnyt uuden aluevaltauksen. Toyotan tallipäällikkönä toimiva ja urallaan yli 18 MM-rallivoittoa saavuttanut Latvala innostui 3D-tulostuksesta noin vuosi sitten.

Latvala keksi, kuinka tehokkaasti ja nopeasti 3D-tulostuksella on mahdollista auttaa

entisiä ja nykyisiä kollegoita – eli kilpa-autoja ja muita kovaa kulutusta kokevia

kulkuvälineitä pysymään toiminta- ja kilpailukykyisinä.



Ralliautoilijatähti hankki 60 000 euroa maksaneen valtavan 3D-tulostimen.

Suomesta löytyy vain muutama yhtä massiivinen laite.

Latvalan 3D-tulostukseen erikoistuva yritys keskittyy autoihin, mopoihin ja

veneisiin, mutta myös esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin.



Maailmanlaajuisesti tunnettu suomalainen ohjelmistoyritys Vertex valikoitui

Latvalan kumppaniksi muun muassa siksi, että Vertexin ohjelmistoissa on myös

korkealaatuiset lujuuslaskentatyökalut, joilla 3D-tulostettavien kappaleiden

analysointi onnistuu.



– Kilpa-autoon tulevan kappaleen pitää kestää lämpöä ja kovaa rasitusta. Vertexillä

on tähän tarpeeseen vaadittavat huipputyökalut, Latvala kehuu.

– Vertexin softa on äärimmäisen pätevä, sillä se osaa aukaista muillakin ohjelmilla

luodut 3D-kuvat. Näin niihin on mahdollista tehdä muutoksia vielä ennen tulostusta,

hän jatkaa.



Latvalan tulostin tekee 3D:tä sekä yrityksille että yksityisasiakkaille. JML-Sports

tarjoaa myös suunnittelupalvelua. Asiakkailta ei tarvitse löytyä tulostusvalmista 3D-mallikuvaa omasta takaa, alkuperäinen komponentti tai kuva siitä riittää.



– Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä tekemään 3D:tä esimerkiksi

sähköteollisuudelle. Siellä tarvitaan paljon pieniä, muodoltaan haastavia nippeleitä,

joiden toteuttamiseen meidän tulostimen ja Vertexin ohjelmiston yhdistelmä olisi

täydellinen.



Yhteystiedot:



j-m.latvala@jarilatvala.com

Pekka Moilanen, Vertex Systems, p. +358 40 1629 134