Ramboll Finland on kansainvälisen Schneider Electric Sustainability Impact Award -kilpailun voittaja

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Schneider Electric Sustainability Impact Award -kilpailussa valittiin kuusi kansainvälisen tason voittajaa 241 osallistujan joukosta.

Ramboll Finland palkittiin ”Impact to My Customers” -kategoriassa työstä, jota se on tehnyt auttaakseen omia asiakkaitaan saavuttamaan vähähiilisyystavoitteensa.

Espoo, 6.4.2023 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric jakoi ensimmäiset kansainväliset Schneider Electric Sustainability Impact Award -palkinnot 3. huhtikuuta. Yksi kuudesta voittajasta oli kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll Finland, joka sai tunnustusta uraauurtavasta työstä omien asiakkaidensa vähähiilisyystavoitteiden edistämisestä.

Vuoden 2022 kansainvälisiksi voittajiksi valittiin omien alojensa johtavia yrityksiä, jotka korostavat työssään innovaatioita ja vähähiilisyyden edistämistä. Kilpailussa oli kaksi kategoriaa: ”Impact to My Company” yrityksille, joiden työ kestävän kehityksen puolesta on näyttänyt suuntaa koko alalle, ja ”Impact to My Customers” esimerkillisestä työstä, jota voittajayritys on tehnyt tukeakseen omien asiakkaidensa kestävää kehitystä ja vähähiilisyystavoitteita.

Palkintoperusteina oli muun muassa innovaatioiden, tuotteiden ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen yrityksen toiminnan sähköistämisessä, energiankulutuksen pienentäminen, toimintatehokkuuden parantaminen ja kiertotalouden vahvistaminen yrityksen koko arvoketjussa.

Ramboll Finland palkittiin asiakkaidensa kiinteistönhallinta- ja sähkönjakelujärjestelmiin suunnitelluista kestävistä energiaratkaisuista, kuten lämmitysjärjestelmien sähköistämisestä lämpöpumppu- ja aurinkoenergiaratkaisuilla kiinteistöissä ja kaupunkiympäristössä.

– Kansainvälinen energiakriisi vaatii välitöntä reagointia, ja siihen vastaaminen on työmme tärkein tavoite. Hiilipäästöjen nopeampi vähentäminen ja nettonollatavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista yksin, joten luotamme kumppaniverkostomme apuun, kertoo Schneider Electricin Global Power Products -osaston varapääjohtaja Rohan Kelkar.

– Schneider Electric Sustainability Impact Award on meidän tapamme huomioida ja nostaa esiin kansainvälisen kumppaniverkostomme arvokasta työtä vähähiilisyystavoitteiden eteen, sekä kumppaneiden omassa toiminnassa että heidän asiakkaidensa työn edistämisessä. Arvostamme mahdollisuutta oppia toinen toisiltamme ja kiitämme voittajia heidän työstään paremman maailman eteen. Toivomme, että nämä esimerkit inspiroivat organisaatioita kaikkialla maailmassa tekemään vähähiilisyystekoja.

– Schneider Electric Sustainability Impact Awardin voittaminen oli Rambollille tärkeä tunnustus. Haluamme olla edelläkävijöitä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestävien ratkaisujen kehittämisessä. Tämän työn kautta luomme lisäarvoa asiakkaillemme ja voimme jakaa parhaat käytäntömme heidän kanssaan. Schneider Electricin tavoin olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka kannustavat meitä tekemään kaikkemme kestävän kehityksen eteen, ja nostamaan esimerkillämme koko alan tavoitteita korkeammalle, sanoo Ramboll Finlandin älykkäiden energiaratkaisujen palvelualueen päällikkö Kreetta Manninen.

Ramboll Finlandin lisäksi kansainvälisen palkinnon saivat Hewlett Packard Enterprise HPE, Boer (Wuxi) power systems co., Michael Smith Switchgear Ltd., Faith Technologies, Inc. (FTI) ja Ad-Sol Nissin Corporation. Katso koko virtuaalinen palkintoseremonia täältä.

Lisätiedot:

Jan Mattsson, Head of Specifier Channel, Schneider Electric

jan.mattsson@se.com

050 385 3330

Kreetta Manninen, älykkäiden energiaratkaisujen palvelualueen päällikkö, Ramboll Finland

+358 40 1374362

kreetta.manninen@ramboll.fi