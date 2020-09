Ramirent ja Metsä Fibre allekirjoittivat vuokrasopimuksen Kemin biotuotetehtaan työmaatiloista ja kalustosta sekä työmaatiloista Rauman sahaprojektiin

Ramirent Finland ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan työmaatilojen toimituksesta ja kalustovuokraamon perustamisesta työmaalle. Rauman sahaprojektin kanssa allekirjoitettiin myös sopimus työmaatilojen toimituksesta. Sovittuja tiloja toimitetaan molempiin hankkeisiin yhteensä lähes 14 700 m2. Toimituskokonaisuuden arvo Ramirentille on merkittävä.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasinvestoinnin arvo on noin 1,5 miljardia euroa eli hanke olisi toteutuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Investointipäätös tehdään aikaisintaan tänä syksynä, ja tehtaan noin kaksi puoli vuotta kestävä rakentaminen alkaisi välittömästi päätöksen jälkeen. Metsä Fibre on päättänyt rakentaa myös uuden mäntysahan Raumalle. Vuonna 2022 valmistuvan sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Raumalle rakennettava maailman modernein saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa.

”Kemin biotuotetehtaan lähtökohtana on korkea ympäristötehokkuus ja logistinen tehokkuus. Tämän vuoksi avaamme laajan palvelun kalustopisteen Kemin hankkeen aitojen sisälle, jolloin pystymme palvelemaan kaikkia urakoitsijoita tehokkaasti ja rahtikuluja kaikilta säästäen,” sanoo Ramirent Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikael Kämpe.

”Ramirentin mukaantulo hankkeisiimme varmistui urakkakilpailun kautta. Kemin mahdollisen tulevan työmaan sisällä oleva kalustopalvelupiste on toimivan logistiikan ja hyvän palvelukyvyn perusta. Lisäksi arvostamme Ramirentin toimituskykyä tällaisissa suurissa teollisuushankkeissa,” sanoo Kemin biotuotetehtaan projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

Ramirent Finland Oy

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Konevuokrauksen liitännäiset palvelutoiminnot ovat yksi Ramirentin vahvuus, kuten suunnittelu- ja asennus sekä logistiikkapalvelut. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirent konserni työllistää 3 000 henkilöä yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Suomessa työskentelee noin 600 Ramilaista. Ramirent kuuluu Loxam-konserniin, joka on maailman kolmanneksi suurin konevuokraamo.

Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.