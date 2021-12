Ranka Kustannukselta kaksi odotettua metallijulkaisua sekä spesiaalimateriaalia ja yllätyksiä tarjoileva Ranka Holiday Countdown joulukuussa

Ensimmäisenä hevikansan joulukuuta tahdittaa industrialmetallin kärkinimiin lukeutuva Fear of Domination ja heidän perjantaina 10.12.2021 julkaistava kuudes albuminsa "VI: REVELATION". Tällä albumilla yhtyeen musiikki siirtyy synkempään suuntaan pitäen kuitenkin kiinni heille ominaisesta tarttuvasta ja sopivasti groovaavasta meiningistä. Julkaisun myötä Fear of Domination lähtee kiertämään Pohjoismaiden ja Saksan keikkalavoja tamperelaisen Detsetin kanssa maaliskuussa 2022.

Hemmottelu jatkuu perjantaina 17.12.2021, jolloin julkaistaan Ember Fallsin odotettu toinen albumi "RUINS". Metallia modernilla otteella lähestyvän Ember Fallsin musiikki on taidokas yhdistelmä raivokasta hevimenoa ja pop-melodiointia. Yhtye ammentaakin vaikutteita yhtä lailla melodisesta metallista kuin popista ja elektronisesta musiikista, mikä kuuluu uudella levyllä tarttuvien kertosäkeiden ja iskevien heviriffien liittona sekä virkistävän tuoreena cross-genre-soundina. RUINSin levyjulkkareita juhlitaan Tampereen Olympiassa 7.1.2022. Yhtye on myös mukana Dead by Aprilin ja Imminencen Suomen keikoilla helmikuussa 2022.

Näitä albumeita sekä muita tämän vuoden julkaisuja juhlistetaan Ranka Holiday Countdownissa, joka pyörii Rankan Instagramissa 1.–24.12.2021. Tarjolla on mm. spesiaalimateriaalia Rankan artisteilta, arvontoja, hyvää musiikkia sekä todellinen jouluyllätys! Tätä ei kannata missata!

