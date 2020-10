Rannikon jokien virtaamat nousivat kevättulvatasolle (Pohjalaismaakunnat)

Hög vattenföring i åarna söder om Vasa (Österbotten) 27.10.2020 13:24:23 EET | Tiedote

Under de senaste tre dygnen (söndag till tisdag 25.–27.10.2020) har regnmängden på många ställen längs den österbottniska kusten varit 40–50 mm, vilket motsvarar nästan en månads genomsnittlig nederbörd. Eftersom det även tidigare i oktober har regnat tämligen mycket, rinner regnet nu direkt ut i vattendragen. I åarna söder om Vasa har vattenståndet och vattenföringen stigit snabbt under måndagen 26 oktober och fortsätter att stiga även under tisdagen. Ställvis kan vatten rinna ut på låglänta åkrar, men enligt prognoserna väntas åtminstone inte under de närmaste dagarna några omfattande översvämningsolägenheter.