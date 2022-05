Ranskalainen CNTVRS osaksi Rud Pedersen Groupia

Laajentuminen Ranskan markkinoille on jatkoa Rud Pedersen Groupin vauhdikkaasti alkaneelle vuodelle: viestintäkonserni on aiemmin tänä vuonna avannut toimiston Isossa-Britanniassa, Puolassa ja Latviassa. CNTRVSillä on nopean kasvun strategia ja vahvat näytöt vuodelta 2021. Konsultointiyritykset ovat jo työskennellyt yhteisissä asiakashankkeissa ja näkevät kumppanuuden perustana tulevalle kasvulle Euroopan markkinoilla.

”Ensimmäinen toimintavuotemme oli fantastinen, kiitos asiakkaidemme luottamuksen ja tiimimme poikkeuksellisen lujan sitoutumisen. Kumppanuus Rud Pedersen Groupin kanssa tarjoaa meille pääsyn yhteen nopeimmin kasvavista ja arvostetuimmista yhteiskunnalliseen neuvonantoon ja vaikuttajaviestintään keskittyneistä verkostoista Euroopassa. Rud Pedersen Groupin laajentuminen viimeisten viiden vuoden aikana on ollut merkittävää, ja nyt myös CNTVRS voi hyödyntää konsernin vauhdikkaasti kasvavaa verkostoa vastaamaan entistä paremmin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa tarpeita ja odotuksia Ranskan ulkopuolella", toteaa CNTVRSin perustaja Caroline Marchetti.

”Sopimus CNTVRSin kanssa on tärkeä askel yrityksemme kehityksessä. Olemme nyt läsnä monilla Euroopan päämarkkinoilla kuten Berliinissä, Brysselissä, Lontoossa, Varsovassa ja nyt myös Pariisissa, samalla kun jatkamme laajentumistamme Itä-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Kasvumme perustuu pitkän aikavälin investointiin, jolla pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Näemme kasvavaa kysyntää yhdenmukaisille ja tehokkaille ratkaisuille kaikkialla Euroopassa. Nykymarkkinoilla ei riitä, että meillä on paikallinen tiimi eri maissa, vaan meidän on tarjottava yhdenmukainen linja ja löydettävä parhaat ideat käsillä olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Caroline Marchetti ja hänen tiiminsä ovat erinomainen kumppani tähän”, lisää Rud Pedersen Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen.