Ranskan presidentti tukee suden liitesiirtoa luontodirektiivissä

Valkohäntäpeuran metsästyksessä mahdollisuus käyttää keinovaloa ja yötähtäimiä poikkeusluvalla Lounais-Suomessa 3.8.2022 14:16:49 EEST | Tiedote

Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä myös tänä vuonna. Lupa on myönnetty metsästyskaudelle 2022−2023 ja se kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla. Lupaa ei voi käyttää ilman, että poikkeusluvan piiriin on hakeuduttu Metsästäjäliiton kautta.