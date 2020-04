Rantajamit 2020 perutaan ja 30-vuotista taivalta juhlitaan kesällä 2021

Rantajamit on perinteikäs jo 29 kertaa järjestetty kaupunkifestivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana suomalaista ja lohjalaista kulttuuria. Rantajamit on kesän odotetuimpia tapahtumia Länsi-Uudenmaan alueella.

Haluamme toimia vastuullisesti. Rantajamit on tuhansia ihmisiä keräävä tapahtuma ja nyt tällaiseen kokoontumiseen liittyy riskejä. Tapahtuma kokoaa juhlaväkeä yhteen ympäri Suomen aikana, jolloin maailma ei välttämättä ole vielä päässyt pandemiasta eroon, sillä sen päättymistä on tällä hetkellä vaikea ellei jopa mahdoton ennustaa. Siksi turvallisimmalta ratkaisulta tuntui siirtää tapahtumaa vuodella eteenpäin. Jos vielä pitkittäisimme päätöstä, tulee tapahtumalle peruutuskuluja, jotka tässä tilanteessa haluamme varata muun ravintolatoimintamme elvyttämiseen, kun se on taas mahdollista. Haluamme varmistaa, että meidän ravintola-alamme ammattilaiset pääsevät jatkamaan töitänsä kriisin jälkeenkin. Tapahtumaa vuosien ajan luotsannut ydintiimi on päätöksestä surullinen, mutta painottaa yleisön, artistien ja tapahtuman toteuttavan tiimin turvallisuuden sekä terveyden olevan yhden kesän festivaalien sijasta tärkeämpiä. Ennakkolipun ostaneet voivat käyttää lippunsa sellaisena ensi vuoden tapahtumassa tai palauttaa sen 31. toukokuuta mennessä Tiketin ohjeiden mukaisesti https://www.tiketti.fi/info/palauttaminen, jolloin lipunhinnan saa takaisin. Ensi vuoden tapahtuma järjestetään 8-10.7.2021.

