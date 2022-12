Rantakulman VPK:n päällikkö Kalle Lehtonen on valittu Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi 2022

Rantakulman VPK:n päällikkönä toimiva Kalle Lehtonen on valittu Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi. Lehtosen palokuntaura on alkanut jo lähes neljäkymmentä vuotta sitten palokuntanuoriso-osastosta, ja viimeiset yli 20 vuotta hän on johtanut Varsinais-Suomessa toimivan Rantakulman VPK:n toimintaa palokunnan päällikkönä.

Lehtosen aikana Rantakulman VPK:ssa on toteutettu useita isoja peruskorjaus- ja rakennusprojekteja talkoovoimin, mm. vanhan paloasemarakennuksen sauna- ja kerhotilojen täydellinen peruskorjaus ja viimeisimpänä uuden 2021 käyttöönotetun paloasemarakennuksen rakentaminen. Lehtosen johdolla ja pääosin talkoovoimin toteutetut rakennusprojektit ovat hienoja esimerkkejä vapaaehtoisen palokuntatoiminnan mahdollisuuksista. Lehtonen on onnistunut rakentamaan Rantakulman VPK:aan poikkeuksellisen hyvän yhteishengen, jonka ansiosta palokunnassa on voitu toteuttaa näinkin mittavia projekteja.

Lehtonen on kehittänyt myös palokunnan operaatiivista toimintakykyä, ja viimeisten vuosien aikana palokuntaan on hankittu pieni nostolava-auto ja koko Varsinais-Suomen alueella operoiva jauheauto.

Palokunnan päällikön tehtävien lisäksi Lehtonen on toiminut aktiivisesti Länsi-Suomen pelastusalan liitossa erilaisissa luottamustehtävissä.

Lehtonen on ollut mukana jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan kansainvälisessä CTIF-palokuntakilpailutoiminnassa ja toiminut pitkään Suomen perinteisen palokuntakilpailun päätuomarina ja osallistunut useisiin kansainvälisiin CTIF-kilpailujen tuomaritehtäviin. Lehtonen on arvostettu tuomari kansainvälisessä tuomariyhteisössä.

Kansainvälinen toiminta on ulottunut myös Rantakulman VPK:n toimintaan ja suhteillaan Lehtonen on rakentanut ystävyyspalokuntatoimintaa mm. Saksaan, ja vuosittain mm. Falkenseen palokunnasta vierailee heidän ystäviään Rantakulman VPK:lla. Lehtosen osallistuminen vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan on ollut poikkeuksellisen laaja-alaista ja monipuolista. Vaikka Lehtonen on monessa mukana, Rantakulman VPK:n asiat ovat olleet kuitenkin aina etusijalla ja tämä on johtanut Rantakulman VPK:n kehittymiseen nykyisenkaltaiseksi menestyneeksi palokunnaksi.

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt 6. kerran. Tunnustuksen tarkoituksena on kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta ja kiittää tunnustuksen saajaa tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa pelastustoimen hyväksi.