Rapido Wiklundin liiketoiminta lopetetaan

Wiklund-keskuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan ravintola Rapido Wiklundin liiketoiminta päättyy.

- Olemme päättäneet sulkea Rapido Wiklundin, sillä emme ole päässeet ravintolalle asetettuihin tavoitteisiin. Rapido Wiklund on koronan myötä ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä alkaen ja koko ravintolan henkilökunta on työskennellyt muissa toimipaikoissamme. Ravintolaa ei siis enää avata, vaikka koronarajoituksia on löyhennetty,kertoo matkailu- ja ravitsemiskaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.

Rapido Wiklund on työllistänyt seitsemän henkilöä. Heille kaikille tarjotaan jatkossakin muuta työtä Turun Osuuskaupasta.

Rapido Myllyn toiminta jatkuu normaalisti Kauppakeskus Myllyssä Myllyntorilla.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007