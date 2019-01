Raportinjulkistus: Suomen EU-puheenjohtajuus ja Länsi-Balkanin jäsenyysperspektiivi

EU:n laajentumisesta ei Suomessa juuri puhuta, vaikka EU-puheenjohtajuus on ovella. Missä vaiheessa kukin maa on lähentymisprosessissan? Miten tämä vaikuttaa Suomen EU-puheenjohtajuuteen ja voiko Suomi puheenjohtajana voi vaikuttaa laajentumisprosessiin?

EU:n laajentumisesta ei Suomessa puhuta, vaikka muualla Euroopassa aihe on taas ajankohtainen. Länsi-Balkanin maat ovat kolkutelleet EU:n ovia jo useamman vuosikymmenen, mutta kehitys ja sitoutuminen on ollut vaillinaista sekä valtioissa itsessään että EU:n puolella.

Vuoden 2003 Thessalonikin lupaus, jolla EU vakuutti, että Länsi-Balkanin tulevaisuuden olevan Euroopassa, on edelleen lunastamatta ja laajentumisen suhteen on eletty hiljaiseloa. Vuonna 2018 EU Komissio kuitenkin puhalsi prosessiin jälleen eloa.



Missä vaiheessa kukin maa on lähentymisprosessissan? Miten tämä vaikuttaa Suomen EU-puheenjohtajuuteen ja voiko Suomi puheenjohtajana voi vaikuttaa laajentumisprosessiin? Mm. näitä teemoja kirjoittajat Sinisalo ja Spasov käsittelevät julkaisussaan (liitteenä).

Tilaisuus on englanninkielinen ja tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!





Paikka: Musiikkitalo, Kansalaistori 2G

Aika: 29.1. klo 16.30-18.00



Ohjelma

16:30 Tilauksen avaus

16:35 Samuli Sinisalo ja Aleksander Spasov esittelevät julkaisun

17.00 Brendan Humphreys (Aleksanteri-instituutti) kommenttipuheenvuoro

17:15 Paneelikeskustelu

Arto Satonen, (kok) Suuren valiokunnan puheenjohtaja

Maria Guzenina, (sd) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja,

Brendan Humphreys, Aleksanteri-instituutti

Samuli Sinisalo, Kalevi Sorsa -säätiö

Aleksandar Spasov, Progres Institute

Moderaattori Elisa Selinummi, Eurooppalainen Suomi ry

18:00 Tilaisuus päättyy