Raportti: Euraasian talousunioni voi tulevaisuudessa vaikuttaa energian hintaan Suomessa

Raportin julkistus: Punainen lanka hukassa kuntien lapsiperhetyössä?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on unohtunut kuntien lapsiperhestrategiatyöstä ja valtion toiminta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana on lähinnä keskeyttänyt ja hämmentänyt kunnissa kulloinkin käynnissä ollutta, lasten ja nuorten parhaaksi tehtyä strategiatyötä. Näin väittää THL:n entinen tutkimusprofessori, dosentti Matti Rimpelä, joka on kirjoittanut yhdessä Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelän ja strategiapäällikkö Juuso Heinisuon kanssa tuoreen raportin "Onko strategioista tullut tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien strategiatyössä" (Kalevi Sorsa -säätiö).