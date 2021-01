Raportti: miten yhteiskunnallisten arvojen muutosta edistetään lainsäädännön, aktivismin ja kansalaistottelemattomuuden keinoin?

Arvot, ideaalit & muutos - tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä -hankkeen tulokset julkaistaan raporttina 14. tammikuuta Tieteiden yössä. Kesäkuussa 2020 alkanut hanke tarkastelee kriisien nopeasti muokkaaman yhteiskunnan arvojen ja ideaalien risteyskohtia yhteiskuntatieteiden keinoin. Tämän hetken muusta arvotutkimuksesta poiketen raportti pureutuu erityisesti arvojen sosiaaliseen muodostumiseen. Tapausesimerkeiksi nousevat mm. jokien ja kädellisten ihmisoikeudet, muuttuva suhteemme eläimiin sekä kansalaistottelemattomuuden rooli arvomuutoksen siirtymisessä käytäntöön.

Hankkeen toteuttaja on notkeaan tiedeviestintään erikoistunut Allegra Lab Helsinki ry ja hanke saa rahoitusta Sitran Sivistys+ -projektilta. Hankkeen vastuullinen johtaja on Lundin yliopiston ihmisoikeustieteen lehtori, dosentti Miia Halme-Tuomisaari. Hankkeen nuorempi asiantuntija ja projektikoordinaattori on VTM Alina Rapin.

Muutosmysteeri Tieteiden yössä 14.1.

Tiedettä ja taidetta yhdistävässä virtuaalisessa makasiinitapahtumassa arvojen ja ideaalien tulevaisuutta ja nykyisyyttä pohditaan audiovisuaalisen sekä interaktiivisen taiteen, paneelikeskustelujen ja työpajan keinoin. Mukana ALL-YOUTH -tutkimushankkeen interaktiivinen valotaideteos, joka visualisoi nuorten ajatuksia tulevaisuudesta, toimittaja-aktivisti Jari Tammisen vastamainoskatko sekä visuaalinen kertomus matkasta muutokseen satavuotiaan raitiovaunun silmin. Musiikista vastaa Damn Right Amigos -taidekollektiivi.

Ohjelma striimataan tapahtuman Facebook-sivulle 14. tammikuuta kello 18-21, ja se löytyy jatkossa tallenteena osoitteesta tutkitusti.fi.

Hankkeen toteuttajat Tutkitun tiedon teemavuodessa

Arvot, ideaalit ja muutos -hanketta voi seurata Twitterissä Tutkitusti-verkoston (@tutkitusti) ja Allegra Lab Helsinki ry:n (@allegralabhki) kautta. Allegra Lab Helsinki tunnetaan ennakkoluulottomista tiedeviestinnällisistä projekteista, joissa tuore tutkimustieto kohtaa taiteiden ammattilaisia ja jalkautuu kiinnostaviin ympäristöihin. Yhdistyksen ydintoimintaan kuuluu kansantajuisen tiedeviestinnän yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kehittävä Tutkitusti-hanke. Se on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021 ja saa vuosina 2021-2024 rahoitusta Koneen säätiöltä.

Arvot, ideaalit ja muutos -hankkeen ohjausryhmään kuuluvat kestävyystieteen professori ja Eurostorie-huippuyksikön varajohtaja Reetta Toivanen sekä Helsingin Tutkijakollegiumin johtaja, professori Tuomas Forsberg. Sitran edustajina toimivat VTT Vesa-Matti Lahti (johtava asiantuntija, Ennakointi ja Strategia) sekä Sitran asiantuntija Pia Mero (asiantuntija, Ennakointi).