Raportti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan edustan meren tilasta vuonna 2022 on julkaistu

Tulosten mukaan rannikkovesien tila on keskimäärin parempi seuranta-alueen pohjoisosissa. A-klorofyllin, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet ovat matalampia ja näkösyvyys on syvempi kuin alueen eteläosissa, mutta tuloksissa on paikoin suurta vaihtelua. Sinileväkukintoja (syanobakteerien massaesiintymiä) havaittiin lähinnä alueen eteläisissä osissa, esimerkiksi Vaasan, Maalahden ja Kaskisten edustalla. Suomen ympäristökeskuksen tuottamat satelliittitiedot tukevat näitä havaintoja. Raportti sisältää myös satelliittihavainnot.

Rannikkovesien seurantaan kuuluu vedenlaadun lisäksi myös kasviplanktonin, pohjaeläinten ja makrofyyttien (makroskooppiset levät ja vesikasvit) seurantaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa seurannasta pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen Perämeren alueella. Makrofyyttiseurannan tulokset on aiemmin koottu raporttiin, joka myös löytyy Doriasta: https://www.doria.fi/handle/10024/182872.