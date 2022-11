Raportti: Teknologia-alan näkymät pysyvät yllättävän optimistisina epävakaista ajoista huolimatta

Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy on osa globaalia DLA Piper -asianajotoimistoa, joka toimii yritysten neuvonantajana kaikkialla maailmassa. DLA Piperilla on toimistot yli 40 maassa Amerikan mantereella, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa. DLA Piper on myös johtava asianajotoimisto Pohjoismaiden markkinoilla viiden toimiston ja noin 470 juristin voimin. Autamme asiakkaitamme menestymään ja olemme mukana tekemässä liiketoiminnasta parempaa, kannattavampaa ja vastuullisempaa – kaikkialla maailmassa.