Ratamoottoriveneilyn SM-sarja jatkuu viikonloppuna Vaasassa – muu veneliikenne suljetaan Sisäsatamassa kisalähtöjen ajaksi

Top Campingin uimarannalle uimakielto – muut Vaasan tutkitut uimarannat täyttivät laatuvaatimukset 26.7.2022

Viikolla 29 on otettu Vaasan kaikilta yleisiltä uimarannoilta (13 kpl) seurantakalenterin mukaiset uimavesinäytteet. Top Campingin leirintäalueen uimarannalta otetussa vesinäytteessä todettiin suolistoperäisiä enterokokkibakteereja, jonka takia uimarannalle on asetettu uimakielto. Muiden tutkittujen uimarantojen uimavedet täyttivät laatuvaatimukset. Kaikkien uimarantojen sinilevätilannetta on seurattu tehostetusti lämpimän ja leutotuulisen sään sekä lämmenneen meriveden vuoksi.