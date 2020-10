Ratikoiden pääsy Hämeentielle tänä vuonna epävarmaa

Hämeentien urakassa on tullut viivästymistä, ja uudistuksen valmistumisen aikataulussa on epävarmuutta. Tilanne on vahvistunut sekä Destialle että Helsingin kaupungille alkusyksystä. Raitioliikenne pyritään kuitenkin avaamaan vielä tänä vuonna.

Hämeentien urakkaa toukokuussa 2020. Kuva Susa Junnola.

Alun perin tavoiteaikataulu urakan valmistumiselle oli loppuvuonna 2020. Haasteita ovat aiheuttaneet lukuisat tekijät, joista keskeisiä ovat vaativan ympäristön aiheuttamat hidasteet, kuten kadun alla oleva vanha kunnallistekniikka ja muut vanhat rakenteet. Talven tulemisen ajankohta ja lämpötila vaikuttavat töiden etenemiseen loppuvuoden aikana. Raitiotien valmistumisen eteen tehdään kaikki voitava Sekä urakoitsija että Helsingin kaupunki tekevät osaltaan kaikkensa, jotta raitioliikenne saadaan kulkemaan Hämeentiellä vielä tämän vuoden puolella. ”Jatkamme koko henkilöstön voimin tinkimätöntä työtä ja ponnisteluja raitiotieliikenteen avaamiseksi. Urakoitsijan mahdollisuudet kiriä enempää limittämällä töitä tai lisäämällä resursseja ovat rajalliset liikenteen keskellä”, kertoo Destian työmaapäällikkö Sirpa Hämäläinen. ”Ratikoiden paluu Hämeentielle on asukkaiden kannalta kaikkein tärkein ja odotetuin asia. Me Helsingin kaupungin puolella pyrimme jouduttamaan urakkaa ja auttamaan viiveen kuromisessa kaikin käytössämme olevin keinoin”, sanoo rakennuttamispäällikkö Erkki Nurmi kaupunkiympäristön toimialalta. Riittävän laadun takaamiseksi monet viimeistelytyöt, kuten viimeisten asfalttikerrosten rakentaminen, jätetään ensi vuodelle. Pintojen viimeistelyä ei kannata tehdä talviaikaan, sillä kylmällä säällä tehtynä niiden laatu jää huomattavasti heikommaksi kuin lämpimämmissä sääolosuhteissa.

