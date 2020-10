Ratkaisu nuorisotyöttömyyteen? − Uudenmaan ELY-keskus ostaa yksilöllistä palvelua tuhansille nuorille

Valmennuksen tulostavoitteena on, että nuori työllistyy nopeasti avoimille työmarkkinoille, palkkatuella tai yrittäjänä.

Hallituksen nuorille kohdentaman lisämäärärahoituksen siivittämänä Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee uutta nuorten valmennuspalvelua. Hankinnan vuotuinen arvo on noin 4–8 miljoonaa euroa. Valmennuspalvelu tarjoaisi intensiivistä apua jopa 4 000–5 000 nuorelle Uudenmaan alueella.

Uusi ostopalvelu on ensisijaisesti tarkoitettu alle 30-vuotiaille työttömille. Valmennuksen laajuus on noin 18 henkilökohtaista valmennustuntia kuuden kuukauden aikana, mikä on palveluaikana huomattavasti enemmän kuin virkailijapalvelussa. Tarpeen mukaan valmennukseen voivat osallistua myös muut kuin työttömät nuoret. Valmennusta toteutetaan tapaamisten lisäksi etäpalveluna.

Palveluntuottajia kannustetaan intensiiviseen, tuloshakuiseen valmennustyöhön, joka sisältää työnhaun ohjauksen lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaista uraohjausta, osaamispasseja sekä työhaastattelumahdollisuuksia. Valmennuksen tulostavoitteena on, että nuori työllistyy nopeasti avoimille työmarkkinoille, palkkatuella tai yrittäjänä. Myös koulutuksen tai työkokeilun aloittaminen lasketaan tulokseksi. Valmentaja voi jatkaa nuoren tukena myös tuloksen saavuttamisen jälkeen.

Palvelun tulospalkkiomalli perustuu Uudenmaan ELY-keskuksessa kehitettyyn verrokkiasetelmaan, joka palkitsee palveluntuottajia verrokkiryhmää paremmasta tuloksellisuudesta. Näin työllisyysmäärärahoilla maksetaan tuloksista, joita ei ilman palvelua olisi syntynyt.

Tämän uuden ostopalvelun tarjouspyyntö julkaistaan lokakuun 2020 loppupuolella osoitteessa hankintailmoitukset.fi. Uudenmaan työllisyyden kuntakokeilut sekä Uudenmaan TE-toimisto voivat tarjota palvelua asiakkailleen vuoden 2021 tammikuusta alkaen.