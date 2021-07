Rauma päihitti Porin Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Jaa

Rauma sijoittui Suomen Vuokranantajien uudistetussa kaupunkirankingissa keskikastiin ja Pori häntäpäähän. Rauman sijoitus oli seitsemästoista ja Porin kahdeskymmenesneljäs 27 kaupungin joukossa. Ennustettu vuokratuotto on Porissa Raumaa parempi, mutta toisaalta Raumalla asuntojen arvojen laskuun tai vuokralaisen löytymiseen liittyvät riskit ennakoitiin selvästi Poria pienemmiksi. Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa.

Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevimmat kaupungit ovat Tampere, Turku ja Vantaa. Rauman sijoitus oli seitsemästoista ja Porin kahdeskymmenesneljäs 27 kaupungin joukossa.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin.

”Ennustettu vuokratuotto on Porissa Raumaa parempi, mutta toisaalta Raumalla asuntojen arvojen laskuun tai vuokralaisen löytymiseen liittyvät riskit ennakoitiin selvästi Poria pienemmiksi. Nämä myös ratkaisivat Raumalle Poria paremman aseman kaupunkirankingissa. Molemmissa kaupungeissa asuntosijoittajan ykköshuoli on negatiivinen väestökehitys. Lisäksi porilaiset vuokranantajat antoivat kaupungille koko maan heikoimmat kehitysnäkymät Vuokranantaja-barometrissa toukokuussa. Taustalla on erityisesti huoli kaupungin työpaikka- ja väestökehityksestä, mutta myös kaupungin päättäjien toimintaan oltiin tyytymättömimpiä kaikista kaupungeista”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vapaarahoitteisten vuokrien nousu on käytännössä pysähtynyt Porissa. Vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Yksiöiden vuokrat ovat pysyneet ennallaan ja kaksioiden (+0,1 %) sekä kolmioiden ja suurempien asuntojen (+0,3 %) vuokrat ovat nousseet hyvin maltillisesti.

Raumalla vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vuokrat olivat kaupungissa nopeassa 1,3 prosentin kasvussa kolmioissa ja suuremmissa vuokra-asunnoissa. Yksiöissä (+0,5 %) ja kaksioissa (+0,1 %) muutokset olivat hyvin maltillisia. Suurempien vuokra-asuntojen markkina on kuitenkin Raumalla selkeästi yksiöiden sekä kaksioiden markkinaa pienempi ja näin myös alttiimpi suuremmalle vuokrakehityksen vaihtelulle.

Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän koronan jäljiltä

Korona ei Suomen Vuokranantajien kyselyiden perusteella ole lisännyt häiriöitä vuokranmaksussa, mutta vuokralaisen löytymisen on ilmoitettu vaikeutuneen alkuvuonna koko maassa.

”Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa”, Rokkanen arvioi.

”Heinä-elokuu on vuokramarkkinoiden kuumin sesonki. Vaikka alkuvuosi on ollut vuokralaisen markkinat, loppukesästä varsinkin yksiöt liikkuvat todennäköisesti nopeasti. Siksi opiskelu- tai työpaikan varmistuttua kannattaa nopeasti käynnistää asunnon etsintä”, kertoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Katso lisätietoa kaupunkirankingista Suomen Vuokranantajien sivuilta. Kaupunkikohtaiset arviot ovat tarkemmin luettavissa jäsensivuiltamme maksutta Suomen Vuokranantajien jäsenille.

Median edustajana voit saada kaupunkikohtaiset tiedot ekonomisti Sakari Rokkaselta, sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi tai yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkoselta, ville.valkonen@vuokranantajat.fi 12.7.-30.7. Sakari Rokkasen loman aikana.