Rautakauppa murroksessa Pirkanmaalla

Pirkanmaan Osuuskauppa suunnittelee rautakaupan tarjonnan keskittämistä entistä vahvemmin Prismoihin. Prismojen roolia rautakaupassa kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti koko S-ryhmän tasolla. Toinen vahvan panostuksen kohde on laajan valikoiman verkkokauppa.

– Asiointi rautakaupassa on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi. Kodin tuotealueen, työkalujen ja puutarhatuotteiden ostamista on siirtynyt hypermarketeihin ja halpahintamyymälöihin. Remonttien ja rakennusprojektien ostaminen palveluina on lisääntynyt vahvasti. Samalla laajan valikoiman tarjoavista verkkokaupoista on tullut yhä suositumpia ostopaikkoja, toimialajohtaja Ville Jylhä Pirkanmaan Osuuskaupasta toteaa.

Prismat ovat asiakkaille luontaisia ja lähes viikoittaisia ostopaikkoja kodinsisustamisen, työkalujen ja puutarhatuotteiden osalta.

–Tutkimme parhaillaan Prisma-verkoston mahdollista laajentamista Pirkanmaalla ja sitä kautta rautakaupan tarjonnan lisäämistä asiakkaiden saataville, Jylhä kertoo.

Nokian Kodin Terrassa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut

Rautakaupan tulevaisuuteen liittyen Nokian Kodin Terrassa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut koskien yksikön toiminnan mahdollista lopettamista. Yt-neuvotteluihin on päädytty, sillä Kodin Terra Nokia on ollut koko historiansa ajan tappiollinen yksikkö. Nokian Kodin Terran kannattavuutta on viimeisten vuosien aikana yritetty parantaa eri keinoin, mutta toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.

– Kodin Terra Nokia on saavuttanut merkittävän aseman Länsi-Pirkanmaan rautakaupassa. Vuosien mittaan emme kuitenkaan ole onnistuneet löytämään muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen sekä tähän markkinaan ja liikepaikkaan osuvaa rautakauppakonseptia, jolla olisimme pystyneet toimimaan kannattavasti, Jylhä toteaa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Nokian Kodin Terrassa työskentelevää henkilöstöä, yhteensä 20 henkilöä. Mikäli yksikön toiminta päätetään neuvottelujen seurauksena lopettaa, irtisanomiset ovat mahdollisia, mutta kaikille yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oleville henkilöille pyritään tarjoamaan töitä osuuskaupan muista toimipaikoista.

– Pirkanmaan Osuuskaupassa on paljon mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, ja tälläkin hetkellä meillä on avoinna noin sata työpaikkaa, Jylhä sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat ainoastaan Pirkanmaan Osuuskaupan omistamaa Nokian Kodin Terraa. Toiminta Kodin Terra -ketjun muissa yksiköissä jatkuu normaalisti, ja sitä kehitetään jatkossakin osana S-ryhmän rautakauppaa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 767 0079.