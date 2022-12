Rautatieaseman pyörätalli avattiin koekäyttöön

Tallin 156 pyöräpaikasta 76 on suunniteltu normaaleille pyörille, 76 leveäkumisille pyörille ja neljä tavarapyörille. Pyörät sijaitsevat kahdessa kerroksessa ja toiseen kerrokseen nostaminen tapahtuu kätevästi kaasujousen avustuksella.

Talli on kooltaan 6,5 x 24 metriä ja sen on valmistanut ruotsalainen Cyklos. Inspiraatiota on haettu lahden toiselta puolen Uumajasta.

– Tietojemme mukaan tämä on Suomen ensimmäinen tämän tyyppinen täysin automatisoitu pyörätalli. Uumajassa vastaava on ollut käytössä jo jonkin aikaa, pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Teräsrunkoisen pyörätallin seinät ovat kestävää ja helppohoitoista turvalasia. Tallissa ei ole lainkaan sisätolppia, joka parantaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa myös isompien tavarapyörien säilytyksen.

– Pyörätalli on osa Vaasan kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä. Omalta osaltaan se edistää Vaasan pyöräilymahdollisuuksia, parantaa kaupunkikuvaa ja sitä kautta myös keskustan houkuttelevuutta, Huusko toteaa.

Pyörätalli ehkäisee varkauksia

Pyörätalli sijaitsee rautatieasemaa vastapäätä, asemapuiston pohjoispäädyssä. Se on osa Vaasan kävelykeskustaa, jonka uusin osuus avattiin aiemmin joulukuussa.

Asukkailta on jo pitkään tullut toivetta lukitusta tilasta, johon pyörän voisi turvallisesti jättää keskusta-alueella.

– Haluamme tarjota turvallisen pyöräsäilytyksen esimerkiksi junalla matkustaville. Vain tunnistautuneet käyttäjät pääsevät tallin sisään. Pyörät lukitaan tallin telineisiin, jonka lisäksi tallissa on kameravalvonta, jolla pyritään ehkäisemään varkauksia, Huusko selventää.

Pyörän saa jättää talliin ilmaiseksi. Ensimmäisellä käyttökerralla vaaditaan rekisteröityminen tilavarausjärjestelmään, jonka jälkeen sisälle pääsee mobiilisovelluksen avulla. Talli avataan nyt koekäyttöön.

– Aivan kaikki ominaisuudet eivät ole vielä käytössä, ja esimerkiksi tilavarausjärjestelmässä voi olla pieniä puutteita. Avaamme tallin aluksi koekäyttöön, jotta saamme käytännön kokemusta sen toiminnasta ja palautetta tallin käyttäjiltä. Täydellä teholla talli avataan näillä näkymin tammikuun aikana, Huusko sanoo.

Pyörätalli maksoi yhteensä noin 500 000 euroa ja siihen saatiin valtionapua osana Vaasan laajennettua kävelykeskustahanketta.

Näin käytät pyörätallia