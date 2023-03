Rave Rakennus tekee Oulun ensimmäiset terassitalot

Oulun asuntomessualueen keskeiselle paikalle Vaakunanrantaan nousee uudeksi maamerkiksi kaksi arkkitehtonisesti korkeatasoista terassitaloa. Kansainvälisen tyyliset terassitalot ovat Suomessa vielä melko harvinaisia, Oulussa kohde on ensimmäinen laatuaan.

Rakennuksien terassit ulottuvat kahteen suuntaan ja kaikista asunnoista avautuvat meri-, suisto- tai kaupunkimaisemat. Suurimmassa osassa asuntoja on maantaso- tai kattoterassi.

Rave Rakennus Oy:n toteuttamissa ja Pave Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa osa asunnoista on kahdessa kerroksessa.

Kärkikohde jokisuistossa

Oulun yhdyskuntalautakunta luovutti 28. helmikuuta Rave Rakennukselle Vaakunakyläksi nimetyltä alueelta korttelin 44 terassitaloille. Kohde toteutetaan yhteistyössä Oulun Asuntomessujen kanssa.

Yhdyskuntalautakunnan mukaan Rave Rakennuksen suunnitteluratkaisu täyttää kaupunkikuvallisesti parhaiten erittäin merkittävän paikan vaatimukset Vaakunanrannan suistomaisemassa. Kohteelta on edellytetty korkealaatuista kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista laatua.

Toimitusjohtaja Mika Kaikkonen Rave Rakennus Oy:lta luonnehtii kohdetta merkkitapaukseksi oululaisessa arkkitehtuurissa. Talot sijaitsevat saarten pirstomassa suistossa, jossa Oulujoki laskee mereen.

– Rakennukset ovat oululaisittain poikkeuksellisen lähellä rantaa. Tontti sijaitsee messualueen päätteenä rajoittuen suistoon ja suojeltuun puistoon. Oulun keskustaan on kävelymatka. Kun vielä talojen edustalla on paikka veneille sekä laaja kivetty oleskeluaukio, kyseessä on kärkikohde.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden 2023 lopulla. Ensimmäisten asuntojen on määrä valmistua vuoden 2025 asuntomessuille.

Sauna ja vehreä piha luovat yhteisöllisyyttä

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan lähempänä rantaa oleva talo, jossa on viisi asuinkerrosta. Toisessa talossa asuinkerroksia on seitsemän. Kapearunkoiset rakennukset, korkeat asuinhuoneet ja lattiasta alkavat ikkunat luovat huoneistoihin avaruutta ja valoa.

Rakennusten välissä on suojaisa, etelään avautuva vehreä kansipiha, joka peittää maanalaisen pysäköintihallin. Yhteinen piha-alue saunoineen ja juhlatiloineen, leikkipaikka ja grillikatos lisäväät korttelin yhteisöllistä henkeä. Toisen talon alakerrassa on noin 200 neliömetrin liiketila, joka on jaettavissa useammaksi yksiköksi.

Asuntojen koot vaihtelevat suurista kaksioista isompiin perheasuntoihin ja jopa 200 neliömetrin huoneistoon. Asuinkerrosalaa kahdessa talossa on yhteensä 5400 neliömetriä. Asuntoja on alustavasti yhteensä 54. Hankkeen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa.

– Kiinnostuneet ostajat voivat vaikuttaa asuntojakaumaan ja huoneistojen pohjaratkaisuihin, Mika Kaikkonen huomauttaa.