Ravintola- tai palveluyrittäjäksi Kaunissaareen?

Helsingin kaupunki haluaa toteuttaa merellistä strategiaa lisäämällä Kaunissaaren vetovoimaisuutta. Kaunissaareen on valmistumassa ranta-asemakaava, jonka vuoksi juuri nyt on otollinen aika saaren toiminnan kehittämiselle. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut etsii Kaunissaareen kumppanikseen aktiivista ja innokasta ravintolayrittäjää, jolla on mahdollisuuksien mukaan kiinnostusta tai valmiuksia laajentaa palveluitaan esimerkiksi tilaussaunan yleisten saunavuorojen järjestämiseen.

Kaunissaari sijaitsee noin 22 km Helsingistä itään, Sipoon saaristossa. Kuva: Maarit Hohteri

Kaunissaaresta halutaan yrittäjävoimin kehittää entistä monipuolisempi kohde ulkoiluun ja viikonloppumatkailuun. Lähde mukaan yrittäjätilaisuuteen, joka järjestetään Kaunissaaressa maanantaina 23.9. kello 14.00-15.30. Yrittäjätilaisuudessa tutustutaan Kaunissaareen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, kerrotaan Kaunissaaren tulevaisuudesta sekä tulevasta yrittäjävalinnasta. Tilaisuuden aikana yrittäjillä on mahdollisuus esittää kaupungin edustajille kysymyksiä ja näkemyksiä Kaunissaaresta ja sen tulevaisuudesta. Kuljetusta Kaunissaareen tarvitsevilta sitovat ilmoittautumiset (max. 2/yritys) sähköpostitse perjantaihin 21.9. klo 15.00 mennessä osoitteeseen anna.kallionpaa@hel.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jättää tilaisuuden järjestäjille myös palautetta ja kysymyksiä. Kaunissaari on kaksi kilometriä pitkä ja 800 metriä leveä saari, joka sijaitsee noin 22 km Helsingistä itään Sipoon saaristossa, lähes ulkomerellä. Saareen pääsee yhteysaluksella Helsingistä sekä tietysti omalla veneellä. Venepaikkoja Kaunissaaressa on yhteensä peräti 80, ja ulkoilijoita sekä retkeilijöitä saaressa käy vuosittain reilut 20 000, joille Kaunissaari tarjoaa luonnon läheisyyttä, kallioisia ja kivikkoisia rantoja sekä upeita hietikoita, mainioita kalastusvesiä, merihenkisyyttä ja kaikin puolin unohtumattomia elämyksiä kauniissa saaristossa. Kaunissaaressa on ravintola, sekä vuokramökkejä ja -soutuveneitä. Saaren ulkoilupuisto on perustettu vuonna 1959, ja saaren pinta-ala on 100 hehtaaria, ja vesialue on noin 790 hehtaaria. Tervetuloa! Stefan Fröberg

ulkoilupalvelupäällikkö

Helsingin kaupunki, liikuntapalvelut

sähköposti stefan.froberg@hel.fi, puh. 040 3360196

