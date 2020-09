Ravintola 10. Kerros tarjoaa maiseman, jonka jokainen haluaa nähdä. Funkkisklassikko helsinkiläishotelli Vaakunan katolla päivitettiin uuteen loistoon.

Helsingin parhaalla paikalla sijaitseva ravintola 10. Kerros avautuu 12. syyskuuta. Tilat on uudistettu funkkiksen hengessä talon uniikkia, alkuperäistä tunnelmaa kunnioittaen. Kaupungin keskustaan avautuvia näköaloja on avattu entisestään, ja uusi ruokalista nostaa aidot maut esiin. Uudistuksen myötä kävijä voi nauttia yhdellä kertaa ajattomasta designista, upeista näkymistä, laadukkaasta ruoasta ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Ravintolan muotokielen on päivittänyt palkittu sisustusarkkitehtitoimisto Fyra Oy.

”Vaakunan kattoravintola on kulttuurihistoriallisestikin merkittävä miljöö, joka tuo samalla kertaa suomalaisen muotoilun ja upeat näköalat kaikkien ulottuville”, hotellinjohtaja Satu Näsärö toteaa ylpeänä. ”Uudistettu 10. Kerros tarjoaa paikan monenlaisiin kohtaamisiin; yläkertaan noustaan kahville, drinkille, syömään, kokoustamaan, juhlimaan ja saunomaan. Ja runsas buffet-aamiaisemme on sekin tarjolla kaikille kaupunkilaisille”, Näsärö jatkaa. Valoa ja vehreyttä monipuolisiin tiloihin Suunnittelutoimisto Fyra Oy:n sisustusarkkitehdit loivat klassikkoravintolasta tyylikkään ja leikkisän, alkuperäistä sisustusta kunnioittavan kaupunkitilan. ”Muutoksessa haluttiin nostaa suojellut puupinnat paremmin esiin raikastamalla ja modernisoimalla ravintolaympäristöä. Niin ikään talon taide- ja designesineet, kuten muotoilija Paavo Tynellin valaisimet, tulevat nyt paremmin esille. Halusimme myös avata maisemia sekä tuoda takaisin tilojen alkuperäisen vehreyden ja tunnelman”, kertovat sisustusarkkitehdit Jasmin Friman ja Elisa Ryhänen-Derrett. ”On ollut hienoa saada olla mukana suunnittelemassa näin ainutlaatuista kohdetta.” Huikeat terassimaisemat, tyylikkäät kokoustilat, ajaton funkkisravintola ja viihtyisä maisemasauna muodostavat upean tilakokonaisuuden kaupungin keskeisimmällä paikalla. Ruokalista on tarkoin harkittu kokonaisuus Vaakunan mutkaton ruokalista täydentää ravintolan uutta tunnelmaa. Keittiöpäällikkö Mikko Terho kuvailee menun sisältöä raaka-aineita arvostavaksi. ”Suunnittelun periaatteina ovat olleet suomalaisuus, helsinkiläisyys ja vastuullisuus”, Terho sanoo. Talon pitkä ravintolahistoria toimii keittiöpäällikön inspiraation lähteenä. ”Hyödynnän perinteisiä valmistustapoja maut nykypäivään soveltaen." Ruokalista tarjoaa kiinnostavan valikoiman niin pientä iltapalaa kaipaavalle kuin pitkän kaavan mukaan illallistavalle savustetuista katkaravuista ja wallenbergista kokonaisiin kolmen ruokalajin menuihin. ”Menneet kuukaudet ovat osoittaneet, että ihmisten tarve kohdata ja kokea yhdessä elää vahvana. Turvallisesti ja elämyksellisesti toteutetuille kohtaamisille on kysyntää. Vaakunan 10. Kerros tarjoaa tilat ikimuistoisiin kohtaamisiin niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille”, hotellinjohtaja Satu Näsärö toteaa. ”Uusittu ravintola on hotellikokemuksemme kruunu ja itsessään syy tulla minimatkalle Vaakunaan.” Ravintolauudistus on osa Original Sokos Hotel Vaakunan kokonaisvaltaista uudistustyötä, joka käynnistyi vuoden 2018 lopulla. Ravintola ja lounge avautuvat 12. syyskuuta, juhlatila lokakuussa, kokoustilat ja näköalasauna marraskuussa. Hotellia operoi Sokotel Oy. 10. Kerros, Kaivokatu 3, Helsinki.

Ravintola avoinna ma-to klo 11–23, pe klo 11–01, la klo 12–01 Aamiainen ma-pe klo 6.30–10, la-su klo 7–11 Järjestämme median edustajille tutustumislounaan 24.9., ota yhteyttä mikäli haluat osallistua: Tanja Holmberg, Viestintätoimisto Pieni Ideapuoti Oy, tanja@pieni-ideapuoti.fi Lisätietoja: Satu Näsärö, hotellinjohtaja, Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 040 537 9201, s-posti satu.nasaro@sok.fi ** FAKTAT Ravintola 10. kerros on hotelli Vaakunan katolla toimiva, vuonna 2020 modernisti uudistettu funkkisklassikko. Upeat Helsinki-näkymät ja valoisan vehreä miljöö Tynellin valaisimineen luovat ravintolaan sen uniikin tunnelman. Ravintola 10. Kerros muodostuu lounge-tilasta, ravintolasta, kesäterassista, kokouskabineteista, juhlaravintolasta ja terassillisesta saunasta. Monipuoliset tilat sopivat erilaisiin tarkoituksiin kahvitteluhetkistä juhlaillallisiin ja aamiaisista kokouksiin. Tilat - 425 hengen ravintola loungeineen ja juhlatiloineen (juhlimaan max. 200 hlöä). - juhlatilasta avautuu näkymä Eduskuntatalon/Postitalon suuntaan . - sauna maisematerassilla (max. 20 henkilöä) - 6 kabinettia (Armi, Helsinki, Huttunen, Olympia, Tynell ja Vaakuna), 6-20 hengelle - kesäkaudella avoinna oleva terassi Historiaa Vaakunan ravintolat avautuivat jo vuonna 1947, hotelli Vaakuna Helsingin olympiavuonna 1952. Rakennustyöt olivat alkaneet jo aiemmin, mutta väliin tuli sota-aika ja sitä seurannut pula materiaaleista.Hotelli-ravintolan sisustuksineen suunnitteli suomalaisen funkkiksen uranuurtaja, arkkitehti Erkki Huttunen. Hotelli Vaakuna on funktionalistisen tyylisuunnan taidonnäyte kaarevine muotoineen, erilaisine puulaatuineen ja runsaine valonlähteineen. Runsaan 70 vuoden aikana kaupungin katolla on nähty niin missejä kuin kuninkaallisia, nautittu maan ensimmäiset Coca-Cola- ja lonkerojuomat, pidetty diskoiltoja ja katettu katkarapu- ja apajapöytiä. 1980-luvulla Caron Barnes emännöi katolla Sky Baria, 1990-luvulla oli legendaarisen menomesta 10th Floorin vuoro. Ravintolan nykyinen nimi juontaa siis juurensa historiasta, vaikka liikeidea on täysin erilainen. Tiesitkö, että Arkkitehti Erkki Huttunen suunnitteli Vaakunaan ainutlaatuisen elokuvakabinetin, jossa katseltiin elokuvia ruokailun yhteydessä. Kabinetti toimii nykyään kokoustilana.

Helsingin olympialaisten aikana 1952 kansainväliset urheilutoimittajat ja kisavieraat istuivat iltaa Vaakunan näköalaterassilla nauttien Suomen markkinoille juuri lanseerattua Coca-Colaa sekä kotimaista, kisavieraille kehitettyä lonkeroa.

Sapporon talviolympialaisten aikaan vuonna 1972 hotellin terassilla järjestettiin maailman ainoat parvekehiihdot. Silloinen hiihtomaajoukkue kisasi leikkimielisesti Vaakunan terassille avatulla ladulla.

Vaakunan katkarapupöytä 1980-luvulla oli nousukauden legendaarinen ilmiö.

10. kerroksessa ihaillaan funktionalisti Paavo Tynellin valaisimia. Ne valaisimet, jotka ovat yhä säilyneet Original Sokos Hotel Vaakunan käytössä, edustavat Tynellin 1940-luvun ornamenttipainotteista, koristeellista linjaa. Valikoimaa on uudistuksessa täydennetty Tynellin uustuotannolla. https://www.raflaamo.fi/fi/helsinki/10-kerros# https://www.facebook.com/10kerros/ https://www.instagram.com/10kerros/

